O Grupo Panvel inaugurou a 50ª farmácia em Curitiba, a primeira loja localizada no bairro Santa Felicidade. A nova unidade conta com os serviços do Panvel Clinic, que contam com salas especiais e atendimento de profissionais farmacêuticos para aplicação de injetáveis, testagem de Covid-19, verificação de glicemia e pressão arterial, entre outros.

A inauguração dessa loja marca o início de um plano de ampliação da rede no Paraná, o segundo maior mercado da Panvel, com 5,8% de participação, atrás apenas do Rio Grande do Sul. O estado conta agora com 92 lojas.

Curitiba tem uma nova loja da Panvel, no bairro Santa Felicidade. Foto: Divulgação/Panvel

“No ano passado, crescemos em todos os estados, mas mais de 50% das novas lojas foram abertas no Rio Grande do Sul. Em 2023, a balança vai pesar mais para Santa Catarina e Paraná”, comenta o CEO do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto. “O mercado paranaense é importante para a companhia e acreditamos que temos espaço para crescer”, completa.

Investimento

Além das lojas, o grupo investiu R$ 25 milhões no Centro de Distribuição de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, que atende Paraná, Santa Catarina e São Paulo e dá suporte ao plano de expansão. Outros R$ 25 milhões foram destinados à ampliação do Centro de Distribuição de Eldorado do Sul (RS), que dobra de tamanho com a conclusão da obra, em março.

