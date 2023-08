Ratinho brinca que não gostaria de ser presidente: ‘Queria ser rei’

Ratinho voltou à Record nesta terça-feira, 8, apenas para participar de uma entrevista. O apresentador, cujo programa na emissora o alçou à fama, contou curiosidades da vida pessoal, como não gostar de dormir, e relembrou o passado, como a relação com Gugu e Hebe Camargo.

Logo no início da entrevista, conduzida por Flavio Ricco e Gabi França, no , a apresentadora mencionou que Ratinho foi chamado pela imprensa americana de “Rei dos Comunicadores de TV do Brasil”. O título o interessou.

LEIA TAMBÉM:

>> Restaurante de supermercado de Curitiba conquista clientes com cardápio caprichado

>> Contorno Sul tem trânsito complicado após acidente entre caminhões; Mulher prestou primeiros socorros

“Gostei dessa ideia de majestade. Eu queria ser rei. Queria mandar em tudo. Não queria ser presidente. Presidente tem que pedir para o Congresso. Eu ia ser um baita de um rei”, falou o apresentador que está no SBT há 25 anos.

Ele também lembrou que foi político por vários anos, como vereador e deputado federal. Participando inclusive da votação pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor.

Curiosamente, a entrevista ocorreu no mesmo estúdio em que Ratinho comandou o primeiro programa na TV Record. Na conversa, o apresentador recordou também de diversos quadros que criou na atração, como o teste de paternidade, e de figuras que ficaram famosas, como a dupla Rodolfo e ET.

Durante o papo, ele contou da boa relação com Gugu e Hebe Camargo, e de como com a colega o vínculo era melhor. “O Gugu não tomava cachaça”, falou, provocando risadas. “Eu e a Hebe enchíamos a cara, toda segunda-feira. Ela quem me ensinou a fazer caipirinha. E a quantidade de fofocas que tinha, a gente falava mal de todo mundo”, revelou.

Outra confidência foi puxada por uma mensagem enviada secretamente pelo colega de programa Xaropinho. Ratinho disse que não gosta de ostentação e que tem empreendimentos que nunca visitou dos quais os funcionários nem sabem que ele é o dono. “Já fui em hotel meu que eu paguei [estadia]”, afirmou.

“Tem coisa que não precisa mostrar”, disse o comandante das noites do SBT. E deu outro exemplo: “Eu não gosto de vinho, eu bebo cerveja. Fui na casa de um cidadão que abriu um vinho de R$ 25 mil a garrafa. O meu estômago, se eu tomar, ele rejeita. Eu vou passar mal”, disse, novamente provocando risadas.

Um hábito que também surpreendeu Flavio Rico e Gabi França foi o de sono. “Eu não gosto de dormir. Durmo 2h da manhã e acordo às 6h. Levanto e já tomo um copão de café”, contou.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal