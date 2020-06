O radialista e apresentador Germano Raw Neto, mais conhecido como Jimmy Raw, morreu no Rio de Janeiro, aos 58 anos, vítima do novo coronavírus. A notícia foi confirmada pela sobrinha dele, Andrea Raw, no Facebook.

Raw nasceu no estado do Rio de Janeiro, mas marcou o rádio de Curitiba nas emissoras como a FM 104 e Antena 1. Na televisão, foi produtor e apresentador da Rede OM, hoje CNT e TV Iguaçu, atualmente Rede Massa. Ele chegou a apresentar com a atriz Isabela Garcia o programa Globo de Ouro na Rede Globo no fim dos anos 1980.

Com sintomas da covid-19 desde abril, Jimmy Raw passou por Unidades de Pronto Atendimento (UPA) até conseguir uma vaga na UTI do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro. Chegou a receber alta após 9 dias internado e teve até uma publicação na rede social realizada pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comemorando a recuperação do radialista. No entanto, no fim de semana, Raw voltou a passar mal e retornou ao Ronaldo Gazolla, onde morreu na noite de terça-feira.

Mito no radialismo

O comunicador começou sua carreira bem jovem, como um dos produtores do programa ‘Aqui Agora’ na extinta TV Tupi. No mundo do rádio, entrou como contato comercial na Rádio Capital.

Em 1982, mudou-se para Curitiba para integrar a equipe de produtores e apresentadores do programa ‘Na Boca do Povo’ nas tardes da TV OM, atual CNT. Foi em Curitiba que começou sua vitoriosa carreira no rádio, se destacando como comunicador na FM 104.

Gil Álvares, locutor com 35 anos de carreira, teve como referência na profissão o trabalho de Jimmy Raw. “Ele era um mito aqui e marcou uma época, uma geração”, relatou o comunicador da Clube FM. Ainda em Curitiba, Raw trabalhou na rádio Antena 1 e na apresentação do Som Iguaçu, canal 4, atualmente Rede Massa.

No retorno ao Rio de Janeiro, foi destaque da 98 FM, do Sistema Globo de Rádio. Anos depois, obteve a consagração ao apresentar o Globo de Ouro, na Rede Globo de Televisão, de setembro de 1989 até dezembro de 1989, com a atriz Isabela Garcia. Inclusive, na última edição do programa em 1990 foi convidado para retornar ao palco. Dois anos depois, gravou um disco de músicas com o nome “Tudo Bem”.

De volta ao rádio

Entre 2006 a 2016 trabalhou na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, apresentando o Baú da Tupi, aos domingos, das 00:00 às 03:00. Nos últimos anos, participava do canal do Youtube A Turma do Rádio junto com outros radialistas.

