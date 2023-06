Quina de São João vai pagar prêmio de R$ 200 milhões neste sábado

A Quina de São João, sorteio junino da Caixa, vai pagar o prêmio de R$ 200 milhões, neste sábado (24). Assim como a Mega da Virada, essa Quina não acumula. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio será dividido para as apostas que acertarem quatro dezenas.

De acordo com a caixa, se um apostador vencer sozinho e aplicar os R$ 200 milhões na poupança, receberá rendimento de R$ 1,4 milhão no primeiro mês. O valor do prêmio principal é o suficiente para comprar 160 apartamentos de R$ 1,25 milhão.

A aposta com cinco números custa R$ 2,50 e ela pode ser feita até às seis horas da tarde.

