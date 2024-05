Conceito Renault “U1st Vision”, um serviço móvel para saúde do cidadão

A Software République, um ecossistema de inovação aberta para uma mobilidade inteligente e sustentável com segurança digital, está revelando hoje o conceito da Renault “U1st Vision” (You First Vision). Este demo tecnológico inovador apresenta uma visão para serviços “mais próximos do cidadão”, oferecendo um acesso facilitado a uma série de serviços de proximidade personalizados, com segurança digital.

Baseado em uma plataforma de veículo utilitário elétrico (FlexEVan), o demo “U1st Vision” consiste em um módulo autônomo (“pop-up”) capaz de oferecer vários serviços, reunindo as inovações dos 7 membros da Software République e seus parceiros envolvidos neste conceito. Inúmeros serviços podem ser oferecidos aos cidadãos por meio de módulos autônomos “pop-ups” conforme a necessidade das administrações públicas, como atenção à saúde, serviços ao cidadão, conserto de bicicletas e serviços de reciclagem de equipamentos elétricos. O “U1st Vision” também integra uma ferramenta completa de planejamento, monitoramento e gestão de serviços para atores públicos e prestadores de serviços privados.

22 empresas participaram do projeto:

7 empresas que são membros da Software République (Dassault Systèmes, Eviden do Groupe Atos, JCDecaux, Orange, Renault Group, STMicroelectronics e Thales);

3 empresas parceiras da área da saúde (EssilorLuxottica, Praesens e Withings);

12 empresas que contribuíram para o projeto (ANCT, Emsense, Flexis, Kanopymed, Loxamed, Mon Espace Santé, NorbertHealth, OneVisage, Orosound, Sonup, TIB, Usense).

O caso de uso “Health Pop-up”

A Software République apresentou hoje na feira de inovação VivaTech seu módulo de serviços de saúde (“Health Pop-up”), um dos exemplos de utilização do “U1st Vision” que integra 21 parâmetros médicos incluindo 12 inovações, como um avatar baseado em Inteligência Artificial. O “Health Pop-Up” oferece uma solução para as dificuldades encontradas nos “desertos médicos”, fornecendo aos cidadãos, independentemente de onde estejam, um serviço móvel integrado e centralizado para serviços preventivos de saúde, diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. O objetivo é redefinir os serviços de cuidados com a saúde, em um mundo a cada dia mais interconectado, com novas capacidades que permitem mensurar os parâmetros de saúde continuamente por meio de dispositivos inteligentes, com segurança digital. O módulo é gerenciado por um assistente de saúde, permitindo realizar teleconsultas com profissionais de saúde.

Este conceito responde ao objetivo comum de fornecer serviços de prevenção e uma atenção à saúde mais próxima dos cidadãos. O conceito conta com segurança digital e permite uma interação transparente entre os dispositivos e serviços, garantindo que o atendimento à saúde possa ser oferecido a qualquer hora e em qualquer lugar, sem comprometer a qualidade do serviço ou a proteção dos dados. O “U1st Vision” representa o compromisso de priorizar as pessoas e responder às necessidades dos cidadãos. Este conceito se mostra como um diferencial para os atores públicos e prestadores de serviços privados que queiram oferecer vários tipos de serviços de proximidade que não estejam disponíveis em sua localidade.

Salão de Inovação VivaTech

De 22 a 25 de maio, a Software République vai expor o demo de carro-conceito “U1st Vision” no salão de inovação VivaTech (estande D28, Pavilhão 1). A exposição totalmente imersiva proporciona experiências inovadoras de realidade virtual (Apple Vision Pro), realidade aumentada e 3D / holografia.

