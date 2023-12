Querida pelos espectadores, Marry ganha animação 100% original na RPC

Neste sábado (23), a RPC exibe a primeira animação feita inteiramente por uma emissora de televisão no Paraná – “Marry em: o Presente de Natal”.

Na história, que vai ao ar na tarde de sábado, logo depois do Estúdio C, o público poderá acompanhar a bolinha Marry (que protagoniza todas as frentes de comunicação e ativação da campanha Natal RPC, desde 2020), em uma história sobre solidariedade, espírito natalino e reencontros.

Os times de Videografismo, Sonoplastia e Promo atuam diretamente na criação desse material especial; mas cada equipe da Programação da emissora trabalha de forma integrada, em uma campanha 360 que também envolve outras frentes de conteúdo em toda a RPC.

O desenvolvimento do projeto trouxe impacto positivo nos times envolvidos, tornando a equipe ainda mais qualificada e versátil para trabalhar com o universo de animação 3D, desdobramentos em ilustração, técnicas de construção de roteiro e criação de trilha sonora original.

Desde 2022, a personagem Marry tem passado por um processo de redesign – ou seja, sua estética foi repensada e redesenhada, para trazer características de cartoon e deixá-la mais carismática e com personalidade.

Neste ano, a atenção esteve nos detalhes, em aprofundar o redesign e aprimorar as etapas técnicas: textura, iluminação, animação, movimentos e expressões, cenários.

A trilha sonora também é um ponto de destaque: as músicas e efeitos sonoros, que antes eram releituras, avançaram para um projeto totalmente autoral, trabalhando a identidade sonora da RPC e possibilidades criativas, para que a trilha também conduza a narrativa.

O resultado é mais um produto 100% original da emissora – com cada etapa criada internamente, da construção da personagem à última nota musical, encerrando o ciclo da campanha Natal RPC.

