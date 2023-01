Nessa época do ano em que as pessoas fazem planos para o futuro, um mercado de trabalho relativamente pouco conhecido pode oferecer uma boa oportunidade de emprego. Em meio à retomada do setor, um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus, as grandes companhias de cruzeiros internacionais divulgaram seus quadros de vagas e esperam contratar tripulantes para o ano que vem. Estima-se, segundo a Revista Hotéis, que o setor tem expectativa de criar 44 mil empregos e gerar um impacto de R$ 3,8 bilhões na economia brasileira.

Entre os cargos mais procurados, estão o de Waiter, que é o profissional responsável por atender os clientes, recepcioná-los e servir bebidas, o de Nursery Counselor, pessoa que interage e supervisiona as crianças do berçário, e também vagas para cozinha (food production e food services). Isso sem contar as outras vagas em nível técnico que também são ofertadas.

Pré-requisitos

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso ter mais de 18 anos, sem limitação de idade máxima. Outros pré-requisitos principais são a experiência na função que deseja desempenhar – embora algumas posições de auxiliar dispensam essa experiência preliminar –, e nível intermediário de inglês, já que toda a conversação no cruzeiro é nesta língua. Tirando isso, não existe nenhuma restrição aos candidatos.

Para participar dos processos seletivos, é preciso encontrar uma agência que faça esse serviço de recrutamento e atue como uma ponte entre o candidato e a companhia de cruzeiros. No Brasil, uma das mais procuradas é a Internacional Serviços Marítimos Brasil (ISMBR), que há mais de 10 anos presta esse serviço e gera bons números de contratação. Para se candidatar a uma vaga, basta entrar no site da empresa e buscar a aba “candidate-se”.

Após fazer o seu cadastro e seguir os demais passos, já estará participando do processo seletivo para trabalhar em cruzeiros internacionais. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas, mas o candidato será o responsável pelos eventuais custos na confecção de passaporte ou no deslocamento até o porto de embarque, caso seja contratado.

De acordo com a empresa, os benefícios de trabalhar a bordo nas grandes companhias internacionais, como Disney Cruise Line, Costa Crociere e Royal Caribbean, são muitos. Dentre eles, salário em dólar, experiência sociocultural, destaque no currículo e aprimoramento do inglês.

A empresa tem uma unidade em Curitiba, no Bairro Cabral.

Serviço

ISMBR – Internacional Serviços Marítimos Brasil

Endereço: Rua dos Funcionários, 906 – Cabral

Curitiba/PR, 80035-050, Brasil

Telefone: (41) 3049-3316

site: https://ismbr.net.br/

