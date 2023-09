Quer pagar mais barato em frutas e hortaliças em Curitiba? Saiba como!

Aberto a toda comunidade, os Sacolões da Família da Prefeitura de Curitiba (são 11 no total. Veja os endereços no final da matéria) já estão abastecidas com uma variedade de frutas, verduras e legumes da primavera, disponíveis a preços acessíveis. Os produtos frescos são vendidos a um preço único de R$ 3,69 o quilo.

O preço baixo representa uma grande economia em comparação com os preços médios encontrados nos supermercados da cidade.De acordo com pesquisa feita nesta segunda-feira no site do Clique Economia, quem adquirir nos supermercados convencionais a unidade do abacaxi ou um quilo de abacate, mamão, manga, melão, abobrinha, berinjela, beterraba e batata-doce, gastará aproximadamente R$ 48.

Se comprar os mesmos produtos nos Sacolões da Família, gastará R$ 33, uma economia de R$ 15.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, enfatiza que a Prefeitura e os permissionários estão trabalhando juntos para manter preços acessíveis sem comprometer a qualidade dos produtos.

“Estamos empenhados em garantir que nossos cidadãos tenham acesso a alimentos frescos e saudáveis a preços que caibam no bolso de todos. Além disso, algumas unidades podem oferecer descontos em qualquer dia, proporcionando ainda mais economia para a comunidade”, destacou Gusi.

Sacolões da Família

Os Sacolões da Família oferecem frutas e hortaliças de boa qualidade, a preço único por quilo, no mínimo 30% mais baratos que no varejo tradicional. São 11 unidades em locais que suprem, com frutas, legumes e verduras, regiões com pouco comércio, os chamados “vazios urbanos”.

O programa mantém uma “pauta mínima de alimentos”, ou seja, uma lista para garantir o fornecimento uniforme de alimentos durante todo o ano. No outono-inverno, a pauta mínima é formada por 23 produtos e, na primavera-verão, 30.

Onde ficam os sacolões?

Sacolão da Família Boa Vista – Av. Paraná, 3600. Telefone: (41) 3053-7372

Sacolão da Família Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 10350. Telefone: (41) 3092-5656

Sacolão da Família Carmo – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430. Telefone: (41) 3086 0951

Sacolão da Família Fazendinha – R. Adorides de Jesus Cruz Camargo, 1700. Telefone: (41) 3245-3316

Sacolão da Família Jardim Paranaense – R. Dr. Benedicto Siqueira Branco, 277. Telefone: (41) 3379-6817.

Sacolão da Família Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 1901. Telefone: (41) 3076-7501.

Sacolão da Família Rui Barbosa – Pç. Rui Barbosa, 101. Telefone: (41) 3224-3889

Sacolão da Família Santa Cândida – Av. Paraná, 4818. Telefone: (41) 3356-2432.

Sacolão da Família Santa Efigênia – R. José Carlos Puppi, 35. Telefone: (41) 99776-6623.

Sacolão da Família Santa Felicidade – R. Santa Bertilla Boscardin, 213. Telefone: (41) 3026-6928

Sacolão da Família Vila Sandra – R. Robert Redzimski, 1157. Telefone: (41) 99198-3360.

