Uma queda de energia elétrica nesta quarta-feira (20), na região do reservatório de água tratada Santa Quitéria, vai afetar o abastecimento de água em dois bairros de Curitiba. São eles Mossunguê e Campo Comprido. Há ainda nesta quarta-feira registros de falta de água em Colombo, por causa de uma falha operacional.

Segundo a Sanepar, mesmo com a energia já tendo retornado em algumas unidades consumidoras, a normalização do abastecimento vai ocorrer ao longo do dia até o período noturno. A orientação é para uso racional da água.

BR-277 fica interditada após caminhão fazer L na pista e atingir carro; Até o Contorno congestionou!

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? RECLAME!

Cado você esteja sem água na sua residência, entrem em contato com a Sanepar por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar, feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

