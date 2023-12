Um acidente envolvendo um caminhão e um carro causou interdição de um trecho da BR-277, no final da madrugada desta quarta-feira (20) O acidente ocorreu no quilômetro 109,9, entre Curitiba e Campo Largo, na região metropolitana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o caminhão “deu L”, quando a carreta empurra o caminhão, formando um L. Após ficar sem controle, o caminhão ainda atingiu um carro.

Por volta das 6h a pista já havia sido liberada. Não houve registro de feridos.

Reflexo no Contorno

O acidente gerou grande congestionamento no trecho, que afetou até o trânsito no Contorno Sul, que acabou tendo 6 quilômetros de fila devido ao congestionamento formado pelo acidente na BR-277.

