Uma falha no sistema operacional da Sanepar pode deixar bairros de Curitiba e Colombo sem água nesta sexta-feira. O problema ocorreu na Recalque Vila Guarani Santa Cândida, em Curitiba. Esta unidade atende bairros de Curitiba e Colombo. A previsão é que o abastecimento normalize até o início da manhã deste sábado (16), de forma gradativa.

Em Curitiba pode faltar água em dois bairros. São eles Santa Cândida e Atuba. Já em Colombo mais bairros podem ser afetados. São eles Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel, Monza e Santa Fé.

A Sanepar ressalta que só ficarão sem água durante este período clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site www.sanepar.com.br.

