As inscrições para os cursos de língua estrangeira do Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin) da UFPR começam no final de fevereiro para quem já é aluno e no início de março para novos interessados. Neste ano, no primeiro semestre, serão 285 turmas de cursos extensivos para 12 idiomas diferentes.

A idade mínima para os alunos é de 17 anos completos. Os idiomas oferecidos são alemão, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, latim, russo, ucraniano, árabe, polonês e português para estrangeiros. As aulas começam no dia 6 de março e terminam na metade de junho.

+ Leia mais: Instituto GRPCOM recebe três prêmios nacionais de Empreendedorismo Sustentável

Para alunos novos, o período de inscrição será de 3 a 5 de março. Esses alunos precisam fazer um pré-cadastro via o Sistema de Gestão Acadêmica (Siga), antes das inscrições propriamente ditas. Em seguida é preciso validar o processo no Celin Reitoria (R. Dr. Faivre, 405, Ed. D. Pedro II – Centro).

Para quem já estuda no Celin, as inscrições devem ser feitas de 29 de fevereiro a 2 de março. Haverá um período extra para o preenchimento de vagas remanescentes, nas datas de 6 a 13 de março.

Mas quanto custa?

O Celin é um órgão suplementar de extensão do Setor de Ciências Humanas da UFPR. Sua principal característica é a variedade dos cursos de línguas ofertados e os preços dos módulos semestrais, em geral abaixo dos de mercado. Os valores variam de acordo com a carga horária, que é pré-definida conforme o curso, ou seja, não está aberta à escolha do aluno.

Para alunos externos à UFPR, os valores são:

R$ 950,00 (60 horas/aula);

R$ 556,00 (45 horas/aula);

R$ 406,00 (30 horas/aula).

Já para alunos da UFPR, os preços são:

R$ 406,00 (30 horas);

R$ 556,00 (45 horas);

R$ 720,00 (60 horas).

O custo não abrange material didático, que deve ser adquirido separadamente.

Mais informações sobre os cursos extensivos do Celin podem ser obtidas pelos telefones (41) 3360-5101 e 3360-5267, ou pessoalmente no Celin Reitoria, das 8h às 22h em dias úteis e, aos sábados, das 8h30 às 12 horas.