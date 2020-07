Uma grande corrente de doações de fraldas promete mobilizar ouvintes da Mundo Livre FM e leitores da Tribuna do Paraná neste sábado (11). O estacionamento anexo à rádio mais engajada de Curitiba será o ponto de encontro para quem quiser participar, com toda segurança sanitária contra a covid-19.

As doações serão feitas pelo sistema drive thru e quem participar vai ganhar uma máscara sustentável. As doações serão revertidas ao Hospital Pequeno Príncipe. de Curitiba.

Uma das marcas desta pandemia do novo coronavírus em todo mundo é a capacidade da população em se unir por uma causa. Embora algumas pessoas teimem em desacreditar o poder desta doença, uma parcela bem mais relevante do brasileiros mostra que a solidariedade e o cuidado com o próximo viraram símbolos da transição do antigo e o “novo normal” que temos enfrentado.

Sucesso em duas edições anteriores, o projeto Juntos por Um Mundo Livre, organizado e promovido pela Mundo Livre FM, está de volta em 2020, mesmo com as limitações que a pandemia nos impôs. Tais barreiras não serão capazes de impedir que a corrente do bem continue ajudando não só pessoas, mas também nosso planeta.

A edição deste ano é chamada de PROTEGE. O objetivo é promover a solidariedade e cuidado, além da sustentabilidade, que é a essência das outras edições. A primeira edição do projeto, em 2018, convidou as pessoas a repensarem suas práticas em relação ao uso e destinação de plásticos. Durante os mutirões de limpeza, foi retirado mais de uma tonelada de lixo das praias do litoral paranaense.

Já em 2019, o projeto ganhou ainda mais força e mostrou que as pessoas podem mudar o destino do mundo a partir da conscientização e da sustentabilidade, com hábitos simples. No acumulado das ações, o projeto recolheu mais de 2 toneladas de lixo descartados de forma incorreta.

Na edição de 2020, o Juntos Por Um Mundo Livre – Protege vai ajudar diretamente a quem precisa. Com a essência sustentável e solidária, a ação para arrecadar fraldas vai destinar tudo que for doado ao Hospital Pequeno Príncipe. Como forma de agradecimento, a rádio Mundo Livre em parceria com a Beegreen Sustentabilidade, entregará máscaras sustentáveis personalizadas a quem participar da ação.

Como doar?

Dá pra doar até de bike. Foto: Divulgação / Marcel Rodrigues

O ponto de coleta das fraldas é no estacionamento anexo da rádio Mundo Livre FM, no bairro Mercês, Rua Solimões, 1021. Seguindo todas as recomendações da OMS, a rádio montou uma estrutura própria e, sem precisar descer do carro, o público poderá deixar a doação e pegar a máscara sustentável. As doações poderão ser levadas ao local das 9h às 16h deste sábado (11).

Sintonize a Mundo Livre no seu rádio em 93,9. A rádio também tem unidades em Maringá (102,5) e Londrina (94,1). Ouça também pela internet.

