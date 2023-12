Quatro novas obras estruturais vão dar uma cara completamente nova para a Ilha do Mel, no litoral do Paraná. Localizado dentro da ilha, o Parque Estadual Ilha do Mel, está com processo licitatório aberto pelo Instituto Água e Terra (IAT) para a revitalização na praça de alimentação e na praça ao ar livre, ambas na Vila de Encantadas, além do centro receptivo dos visitantes que visitam o local paradisíaco no litoral paranaense. O investimento total é de R$ 2.234.170,98.

Segundo o Governo do Paraná o início das obras está previsto para o primeiro trimestre de 2024, após a conclusão da licitação, cujo prazo é de 60 dias. O objetivo é deixar os equipamentos prontos para a temporada de verão 2024/2025.

A praça de alimentação da Vila de Encantadas está atualmente desativada, mas passará por uma revitalização completa. O novo espaço terá 803,46 metros quadrados, oito boxes para alimentação, novos sanitários e chuveiros. O custo é de R$ 1.058.819,63.

A estrutura de lazer será complementada pela revitalização da praça ao ar livre, um espaço de 710 metros quadrados. A nova obra no local trará equipamentos de playground, bicicletários, bancos, lixeiras, um pequeno palco para apresentações culturais e três quiosques para a venda de produtos típicos da região, cada um com capacidade para dois empreendimentos. O investimento é de R$ 494.928,68.

Para o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro, as novas estruturas vão além de beneficiar os turistas com a entrega de serviços de qualidade. Terão papel fundamental no apoio socioeconômico à comunidade local. “Os boxes de alimentação e os quiosques da praça ao ar livre poderão ser ocupados por comerciantes locais para que possam vender produtos tradicionais da região, o que ajuda também na divulgação da cultura da própria Ilha”, afirma.

As obras também são planejadas para auxiliar na função de proteção ambiental da Unidade de Conservação (UC). A nova praça ao ar livre ajudará a proteger o córrego que passa pelo parque, beneficiando a drenagem da água e reduzindo o assoreamento no local. Além disso, por proporcionar um espaço específico para o consumo de alimentos, a praça de alimentação contribuirá para uma redução na quantidade de lixo que é jogada em lugares inapropriados pelos frequentadores.

Já na comunidade de Nova Brasília, o centro receptivo de visitantes passará por reformas para recuperar algumas estruturas. O custo é de R$ 118.646,20. O escritório local do IAT localizado na UC, um braço do centro regional do instituto em Paranaguá, também passará por uma reforma completa para atender de forma mais adequada às solicitações dos usuários da Ilha do Mel. O novo espaço terá uma área de 119,97 metros quadrados, com investimento de R$ 561.776,47.

