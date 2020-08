Em Curitiba, 19.413 pessoas que testaram positivo para novo coronavírus, não apresentam mais sintomas, estão livres do isolamento social de 14 dias e são consideradas recuperadas da doença pelas autoridades de saúde. Apesar de representarem cerca de 80% do total de 24.453 infectados de Curitiba, contabilizados desde o mês de março, o avanço da pandemia ainda preocupa na capital. Nesta segunda-feira (10), Curitiba também confirmou que mais 16 pessoas perderam suas vidas para a covid-19, números que acrescidos aos anteriores, resultam no total de 724 mortes. Além dos novos óbitos, mais 473 casos foram registrados. E ainda estão na fase ativa da doença, sendo capazes de transmitir o vírus Sars-CoV-2, outros 4.316 habitantes da cidade.

LEIA MAIS – Distrito do Boa Vista lidera casos de covid-19 em Curitiba. Veja como está sua região

As novas vítimas da covid-19 que residiam em Curitiba eram oito homens e oito mulheres, com idades entre 48 e 98 anos. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 14 dos novos falecimentos aconteceram nas últimas 48 horas e os demais, em datas anteriores. Ainda segundo a pasta, todos os pacientes tiveram atendimento médico, mas todos também possuíam fatores de risco para complicações provocadas pela infecção. Seguem em investigação, mais 13 óbitos de moradores de Curitiba e 568 suspeitas da doença.

Em UTIs e leitos de enfermaria

Em hospitais públicos e particulares da Curitiba, há hoje 639 pessoas internadas já com diagnóstico de infecção por coronavírus. Entre estes pacientes, 256 ocupam leitos em unidade de terapia intensiva (UTI).

LEIA AINDA – Eleição à prefeitura de Curitiba será marcada pela disputa do apoio de Ratinho Jr

Já no Sistema Único de Saúde (SUS), os 352 leitos de UTI exclusivos para covid-19 têm uma taxa de ocupação de 83% nesta segunda-feira (10). De acordo com informações da prefeitura, há atualmente 60 leitos UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.

VIU ESSA? Mortes por covid-19 têm mais relação com autônomos, donas de casa e transporte público

A SMS explica, que além das pessoas que testam positivo, também vão para os leitos exclusivos para covid-19 os pacientes que têm sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, August 10, 2020

Coronavírus no Brasil