Mapa de situação da covid-19 em Curitiba, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba publicado neste domingo (09) mostra que o distrito sanitário do Boa Vista segue sendo a região da capital com maior número de casos confirmados e de mortes causados por infecção pelo coronavírus. Levando-se em conta a densidade populacional, no entanto, as maiores incidência e mortalidade estão localizadas na Regional Matriz, que compreende a região central da cidade.

Desenvolvido pelas pesquisadoras Ariadne Farias e Nayana Machado, com o apoio do Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do ISAE, do Grupo de Pesquisa Georisco e do Núcleo de Pesquisa sobre Desastres – NUPED/UFRN, o mapa mostra que já são 2557 casos confirmados na regional do Boa Vista (no norte da cidade), com 96 óbitos. Na Matriz, mesmo com números menores, a incidência é a maior da cidade (1330 casos para cada 100 mil habitantes), assim como a mortalidade (46,3 mortes por 100 mil habitantes).

Em comparação com o último boletim detalhado da prefeitura, com dados até 31 de julho, a regional Matriz superou a do Tatuquara na incidência. A regional menos populosa da cidade tinha, mesmo com 982 casos, a maior incidência no final de julho, com 1150 casos por 100 mil habitantes. Agora, a incidência no bairro é 1317 para 100 mil.

708 mortes por covid-19

Curitiba registrou 17 mortes por covid-19 neste domingo (9), Dia dos Pais. Assim, a capital ultrapassa a marca de 700 óbitos desde o início de coronavírus no Paraná, totalizando 708 mortes de março até este domingo. As novas vítimas fatais da covid-19 são 11 homens e seis mulheres com idades entre 53 e 90 anos. As 17 mortes confirmadas neste domingo por coronavírus foram entre sexta-feira (7) e a madrugada deste domingo.