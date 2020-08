A Caixa Econômica Federal libera, nesta segunda-feira (10), o crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), valor que pode chegar a R$ 1.045, dependendo de cada caso.

Nesta fase, segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta permite o pagamento de boletos (água, luz, telefone), compras com cartão de débito virtual em sites e compras com código QR (versão avançada de código de barras) em maquinas de cartão de lojas parceiras com débito instantâneo do saldo da poupança digital.

O dinheiro, porém, só será liberado para saque ou transferência para outra conta bancária a partir de 17 de outubro, para os trabalhadores nascidos em julho. O calendário de crédito na conta poupança digital e de saques foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador.

Calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS

Mês de nascimento Dia do crédito na conta poupança social digital data para saque em espécie janeiro 29 de junho 25 de julho fevereiro 06 de julho 08 de agosto março 13 de julho 22 de agosto abril 20 de julho 05 de setembro maio 27 de julho 19 de setembro junho 03 de agosto 03 de outubro julho 10 de agosto 17 de outubro agosto 24 de agosto 17 de outubro setembro 31 de agosto 31 de outubro outubro 08 de setembro 31 de outubro novembro 14 de setembro 14 de novembro dezembro 21 de setembro 14 de novembro