A qualidade na água do mar e dos rios paranaenses melhoraram em relação à semana passada. Segundo dados de balneabilidade divulgados nesta sexta-feira (25) pelo Instituto Água e Terra (IAT), de 49 locais monitorados apenas dois pontos estão impróprios no litoral. Ponta da Pita, em Antonina, e o Rio do Nunes, próximo à Ponte PR-340, em Morretes.

Há sete dias, 12 áreas estavam com algum tipo de problema que pode ser sido causado pelas chuvas intensas devido a transbordamentos das fossas sépticas, entre eles o ponto no Rio Nhundiaquara, indicado como impróprio no boletim passado, mas que agora voltou a ficar favorável para banho. Vale reforçar que a recomendação das autoridades de saúde é de que as pessoas evitem viajar, principalmente para o litoral, já que a pandemia segue em alta e regista diariamente novos casos e mortes.

O IAT monitora as águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli), presentes em esgoto sanitário clandestino, fezes humanas e de animais. Quanto maior a quantidade da bactéria na água, maior a possibilidade da existência de doenças que podem colocar em risco a saúde dos banhistas.

Os problemas mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide.

Beatriz Ern da Silveira, bióloga do laboratório de Microbiologia do IAT em Curitiba, explica como se verifica a condição da água e quando se pode apontar alguma irregularidade no local. “Em pontos que indicam a vazão um pouco menor, as bactérias que indicam contaminação de origem fecal podem ser detectadas de forma mais abundante por não se dispersarem com facilidade”, disse a bióloga.

O monitoramento da qualidade das águas nas praias do Litoral e da Costa Oeste e Costa Norte do Estado será feito até 12 de fevereiro.

Sinalização

Cada ponto monitorado possui uma bandeira indicando se o local está próprio ou impróprio para banho. A sinalização refere-se à condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor azul indica que a água apresenta boas condições de balneabilidade em qualquer condição climática e a vermelha representa áreas inadequadas para banho.