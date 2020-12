A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta quarta-feira (23) mais 3.269 novos casos de coronavírus e 72 mortes decorrentes da doença. Com os dados do último boletim epidemiológico, o estado chega a um total de 384.674 casos e 7.468 mortes provocadas pela covid-19.

Os casos divulgados nesta quarta ocorreram entre abril e dezembro. Já as mortes são de 26 mulheres e 46 homens, com idades que variam de 31 a 97 anos. Do total de infectados, 275.797 estão recuperados. O número de exames de coronavírus a espera de resultados é de 11.661.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para Covid-19 seguem apresentando leve queda, chegando a 85%, índice mais baixo desde o dia 2 de dezembro – naquela data, porém, eram 103 leitos ativados a menos. Das atuais 1.149 unidades disponíveis, 972 estão ocupadas e 177 livres. Existem atualmente 2.778 pessoas no estado internadas com suspeita ou confirmação da doença, em todas as modalidades de leitos nas redes pública e privada.

Acompanhe a evolução dos casos de coronavírus no Paraná