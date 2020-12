No momento em que sua gestão é criticada por morosidade na aquisição de vacinas contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que as ações do governo brasileiro durante a pandemia são referência para outros países e que não faltaram recursos e equipamentos.

Bolsonaro fez um pronunciamento em rede de rádio e televisão na noite desta quinta-feira (24). Durante sua fala, houve panelaços intensos em algumas capitais, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

O presidente listou algumas ações de sua gestão para a manutenção da vida e do emprego, repetindo um discurso feito ao longo de toda a pandemia, de que é preciso resguardar a economia e por isso ações de distanciamento social devem ser evitadas.

Bolsonaro citou o programa de auxílio emergencial e de microcrédito para pequenas empresas atingidas pela pandemia do novo coronavírus.

“Na saúde, não faltaram recursos e equipamentos para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações”, disse o presidente.

“Essas ações têm ajudado nosso Brasil a seguir rumo ao progresso e ao desenvolvimento; sendo, inclusive, referência para outras nações”, completou.