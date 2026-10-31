PUCPR divulga datas do velório e das missas em homenagem ao reitor Rogério Mateucci

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) divulgou a programação das cerimônias de despedida do reitor Irmão Rogério Renato Mateucci. O velório será realizado na quarta-feira (4), na Capela Universitária Jesus Mestre, no Câmpus Curitiba. O horário ainda será confirmado pela instituição.

Na quinta-feira (5), às 9h30, será celebrada a Missa de Exéquias, na Quadra Poliesportiva do Câmpus Curitiba, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da universidade no YouTube. Já a missa de 30 dias está marcada para 16 de novembro, às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre.

A PUCPR e os Irmãos Maristas convidam estudantes, professores, colaboradores e a comunidade a participar das homenagens. A universidade também disponibilizou um memorial digital em seu site, dedicado à trajetória de Irmão Rogério, no qual é possível compartilhar mensagens e recordações.

Mateucci morreu em 16 de outubro, nos Estados Unidos. Ele foi atingido por uma telha na cidade de Scottsdale, no estado do Arizona.

Quem foi Irmão Rogério Renato Mateucci

A educação e a vida religiosa marcaram a trajetória de Rogério Renato Mateucci, que iniciou sua formação marista aos 17 anos. Ao longo dos anos, assumiu funções de liderança no Instituto Marista e construiu uma carreira dedicada à formação de estudantes e ao desenvolvimento de projetos educacionais.

Em 2022, assumiu a reitoria da PUCPR, passando a conduzir uma das principais instituições de ensino superior do Paraná. Sua gestão procurou aproximar o desenvolvimento acadêmico da formação humana, com atenção à inovação, à responsabilidade social e aos princípios da educação marista.

O diálogo com a comunidade universitária e a valorização das relações humanas estiveram entre as características de sua atuação. Mateucci também cultivava o interesse por peregrinações, experiência que fazia parte de sua maneira de compreender a vida e os processos de aprendizagem.

Sua trajetória é lembrada pela universidade não apenas pelas funções administrativas que exerceu, mas também pelos vínculos estabelecidos com alunos, professores e colaboradores. Essas experiências integram o memorial digital criado pela PUCPR, que permanece aberto às contribuições de pessoas que conviveram com o religioso.

Cerimônias de despedida:

4/11 — Velório

Quarta-feira, na Capela Universitária Jesus Mestre, no Câmpus Curitiba. O horário será confirmado.

5/11 — Missa de Exéquias

Quinta-feira, às 9h30, na Quadra Poliesportiva do Câmpus Curitiba. A celebração também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da PUCPR no YouTube.

16/11 — Missa de 30 dias

Às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre.