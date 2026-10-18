Reitor da PUCPR que morreu nos EUA foi atingido por “telha” durante ventania

O professor e irmão marista Rogério Renato Mateucci, integrante do corpo docente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), morreu na sexta-feira (16) após ser atingido por um pedaço de telhado que se desprendeu durante uma ventania em Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos.

O acidente ocorreu enquanto ele participava de uma visita guiada a Taliesin West, complexo arquitetônico projetado por Frank Lloyd Wright e considerado uma das atrações turísticas da região.

De acordo com a polícia de Scottsdale, equipes foram acionadas por volta das 14h para atender à ocorrência no endereço 12600 North Frank Lloyd Wright Boulevard. No local, os agentes constataram que um fragmento da cobertura havia sido arrancado pelos fortes ventos e atingido o brasileiro, que caminhava com um grupo de visitantes.

Mateucci morreu no local. A polícia acredita que a morte tenha sido instantânea e descartou, inicialmente, a possibilidade de ação criminosa. “Não há suspeita de crime neste acidente relacionado com as condições meteorológicas”, informou a corporação ao site ABC 15.

A Fundação Frank Lloyd Wright, responsável pelo espaço, lamentou a morte e anunciou a suspensão das visitas ao complexo por tempo indeterminado.

“A Fundação expressa suas mais profundas condolências à família e aos entes queridos da pessoa que faleceu na sexta-feira, 16 de outubro, após um acidente em Taliesin West, em Scottsdale, Arizona. O Departamento de Polícia de Scottsdale está ciente do incidente e, por respeito à privacidade e para permitir que as autoridades concluam seu trabalho, nenhum outro detalhe será divulgado”, declarou Joe Spector, CEO da instituição.

A PUCPR comunicou o falecimento de Rogério Renato Mateucci por meio das redes sociais. Uma missa em sua homenagem está marcada para segunda-feira (19), e será transmitida pelo canal do YouTube da PUCPR..