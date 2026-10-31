Cataratas do Iguaçu ganham versão em miniatura na Alemanha

Um dos cartões-postais mais famosos do Paraná também pode ser visto na Alemanha, mas em proporções bem menores. As Cataratas do Iguaçu foram reproduzidas no Miniatur Wunderland, atração turística localizada em Hamburgo e conhecida por reunir cenários em miniatura de diferentes regiões do mundo.

O espaço é famoso pela riqueza de detalhes das maquetes, que reproduzem paisagens naturais, cidades, ferrovias, aeroportos e situações do cotidiano. A representação das Cataratas chama a atenção por levar a um cenário em escala reduzida a grandiosidade de uma das principais atrações turísticas do Brasil.

Localizado em Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina, o conjunto de quedas-d’água integra o Parque Nacional do Iguaçu e é reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. Sua presença na atração alemã é mais uma demonstração da projeção internacional do destino paranaense.

Assista ao vídeo divulgado pelo Miniatur Wunderland: