Cinema de Curitiba é o mais bem avaliado em ranking nacional

Um levantamento em outubro colocou o Cine Passeio, em Curitiba, como o melhor cinema do Brasil. Com média de 4,85 estrelas em 2.706 avaliações no Google Maps, o cinema curitibano liderou na lista que conta com salas de cinema tradicionais de São Paulo e de outras capitais pelo país.

O ranking, realizado por especialistas da playcasino.com, foi construído a partir de dados de outubro de 2026 do Google Maps. Foram ao todo 481 cinemas analisados, todos eles com pelo menos 1.000 avaliações no Google, e mais de 2,5 milhões de avaliações no total.

Eles foram ordenados pela média exata, calculada a partir do número de avaliações de uma, duas, três, quatro e cinco estrelas de cada ficha, e não pela nota arredondada que o Google mostra. Em caso de empate, fica à frente o cinema com a menor proporção de avalições de uma estrela.

Cada cinema entrou com uma única ficha, e ficaram de fora fichas fechadas, cinemas drive-in e fichas que não eram de um cinema.

Confira a lista dos dez melhores cinemas do país

Cine Passeio, Curitiba (PR): 4,85 (2.706 avaliações) Cinesala, São Paulo (SP): 4,84 (6.342 avaliações) Cineteatro São Luiz, Fortaleza (CE): 4,82 (4.725 avaliações) CineSesc, São Paulo (SP): 4,81 (3.794 avaliações) Cinépolis JK Iguatemi, São Paulo (SP): 4,81 (8.522 avaliações) Cinema do Museu da Fundação Joaquim Nabuco, Recife (PE): 4,80 (1.254 avaliações) Cine Líbero Luxardo, Belém (PA): 4,77 (1.127 avaliações) Kinoplex Shopping Parque da Cidade, São Paulo (SP): 4,75 (3.305 avaliações) Cinemateca Capitólio, Porto Alegre (RS): 4,75 (1.990 avaliações) Paradigma CineArte, Florianópolis (SC): 4,75 (1.208 avaliações)

Os 10 cinemas mais mal avaliados do Brasil

7ªrteCINES, Caldas Novas (GO): 3,41 (1.263 avaliações) Orient Cinemas, Feira de Santana (BA): 3,63 (4.983 avaliações) Cinemaxx Glória, Itaperuna (RJ): 3,81 (1.461 avaliações) Cinesercla Itaguaí, Itaguaí (RJ): 3,90 (1.676 avaliações) Arcoplex Cinema, Brasília (DF): 3,94 (2.713 avaliações) Cinemais Patos de Minas, Patos de Minas (MG): 3,95 (2.792 avaliações) Cine Ritz Divinópolis, Divinópolis (MG): 3,97 (4.970 avaliações) Moviecom Franca, Franca (SP): 3,98 (5.023 avaliações) Cine XV, Apucarana (PR): 3,98 (1.386 avaliações) Cine Uniplex Assis, Assis (SP): 3,98 (1.667 avaliações)