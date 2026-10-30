Capital Inicial, reggae e halloween dominam agenda desta sexta-feira

A agenda cultural de Curitiba para hoje, sexta-feira, dia 30/10/2026, está cheia, com shows de rock nacional, muita comédia stand-up e uma forte invasão de festas temáticas de Halloween que prometem movimentar a noite curitibana. Confira também as atrações de sábado (31) e domingo (1°).
Shows e música ao vivo
- Capital Inicial: Uma das maiores bandas do rock nacional se apresenta no espaço Cine Lido, no Centro, trazendo grandes clássicos dos anos 80 até os dias atuais para uma noite de pura energia. O show está marcado para as 22h.
- Noite de Reggae: Se preferir um ritmo mais tranquilo, o Clay Highway Bar promove uma noite dedicada aos sucessos de Armandinho, Natiruts, Maneva e O Rappa, com a presença da Banda Castanheira. A partir das 20h.
- Música Eletrônica: Para os fãs das pistas, o conceituado DJ Illusionize comanda o som na Club Vibe no Batel, a partir das 23h. [1]
Comédia stand-up
O Gaslight Comedy Club preparou uma rodada dupla de humor para esta sexta-feira:
- Às 20h30: O humorista Edu Fenix faz a última apresentação da sua temporada solo com o espetáculo “Baseado em Baseados Reais”.
- Às 22h30: Logo em seguida, os comediantes Felipe Pansolin e Brow Malaquias comandam o show “Os Folgados”.
Festas de Halloween
Hallowindie no Jokers
Mistura de Indie Rock e Pop Divas com as bandas Brianstorm e Gran Verano tocando de Arctic Monkeys a Lady Gaga. Começa às 19h no tradicional Jokers, no Centro.
Halloween Emo no Blood
No São Francisco, o Blood Rock Bar recebe o público a partir das 19h com decoração temática, muito rock confessional e concurso de fantasias.
Baile da Spena
Para quem prefere rap e funk, o Tangie Under Club, também no São Francisco, promove uma noite com MenorD, Mylene OG, Sereia Bloom e DJ Spena a partir das 20h.
Noite das Bruxas no Didi
O Bar do Didi Alameda preparou uma noite com funk, DJs, sorteios e rodadas de shots a partir das 20:00.
Programa para o dia
Experiência Música e Natureza
Durante o dia, o Parque Jaime Lerner (no Pilarzinho) recebe famílias e crianças a partir das 10:00 para um evento ao ar livre que integra arte ao meio ambiente.
Sábado — 31 de Outubro (Dia das Bruxas)
- Candlelight: Clássicos do Halloween: O concerto à luz de velas traz releituras de trilhas sonoras de suspense e terror executadas por um sexteto de cordas. O evento acontece no Teatro da FEP (Centro), com sessões às 19h e 21h.
- Show de Humor com Paulinho Serra: O renomado comediante apresenta seu solo de stand-up “Em Pedaços”, garantindo gargalhadas no Gaslight Comedy Club (Alto da XV) às 20h30.
- Gloween no Jokers: A maior festa de Halloween pop/indie da cidade conta com maquiagem neon gratuita, decoração temática e pistas simultâneas no Jokers Pub (Centro), a partir das 21h.
- Rock n’ Roll de Terror: Para quem prefere a noite ao som de clássicos do rock e metal, o Blood Rock Bar (São Francisco) realiza o seu tradicional Halloween Blood, começando às 19h.
Domingo — 01 de Novembro
- Lagum ao Vivo: A banda mineira de pop/rock desembarca em Curitiba para um grande show no palco da Ópera de Arame (Abranches), apresentando a turnê do álbum “Depois do Fim”. Os portões abrem às 19h.
- Noite de Humor com Bruna Louise: Uma das principais mulheres do stand-up nacional testa suas novas piadas no palco do Bardo Comedy (Centro), com apresentações às 19h e 21h.
- Flashback e Pop: O domingo encerra com a festa Moonlight no Soviet Club (Batel), trazendo o melhor do pop atual e hits nostálgicos a partir das 22h.