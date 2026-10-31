Corpos que contam histórias: documentário celebra 25 anos do Balé G2, do Teatro Guaíra

A trajetória de uma companhia de dança que desafia convenções sobre a idade e a permanência nos palcos será apresentada ao público no dia 13 de novembro, às 17h30, na Cinemateca de Curitiba. O documentário A Dança do Tempo – G2-25 anos, dirigido pelo jornalista Fábio Freitas, será exibido como convidado especial do Cine Tornado, mostra cinematográfica com curadoria de Donatella Tornado.

O filme reúne depoimentos dos atuais integrantes do Balé G2, do Centro Cultural Teatro Guaíra, e apresenta os 25 anos da companhia a partir das experiências pessoais e profissionais de seus bailarinos. A produção contou com o apoio da EPR Comunicação, do Centro Cultural Teatro Guaíra e da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Servidor de carreira da casa, Freitas acompanha o grupo desde sua criação. A proximidade com os artistas e a admiração pela longevidade de suas carreiras motivaram a realização do documentário, que também tem roteiro assinado pelo jornalista.

“Conheço o G2 desde o início e tive a oportunidade de assistir a quase todos os espetáculos. O que sempre me chamou a atenção foi a longevidade desses bailarinos e a possibilidade de dar continuidade às suas carreiras. Quando soube que a companhia completaria 25 anos, pensei que essa história precisava ser documentada, precisava ficar registrada de alguma maneira”, conta Freitas.

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As entrevistas renderam aproximadamente quatro horas de depoimentos, posteriormente organizados em uma narrativa construída exclusivamente a partir das memórias dos bailarinos que atualmente integram o grupo. Os relatos revelam desafios, conquistas e transformações vivenciadas ao longo de suas trajetórias, aproximando o público da dimensão humana da dança.

“Ninguém melhor para contar essa história do que os próprios bailarinos. São eles que estão presentes nela, que vivenciam essa trajetória. Eu sou apenas o documentarista. A história é deles e achei importante que fossem eles a contá-la”, explica o diretor.

Uma companhia que desafia o tempo

Criado em dezembro de 1999, com estreia oficial em julho de 2000, o Balé G2 é reconhecido como a única companhia pública de bailarinos master em atividade na América Latina. Formado por artistas com mais de 50 anos, o grupo surgiu para valorizar a maturidade artística e proporcionar a continuidade profissional de bailarinos experientes.

Ao longo de sua trajetória, a companhia desenvolveu uma identidade própria na dança contemporânea, explorando novas possibilidades de expressão do corpo e rompendo com a ideia de que a carreira de um bailarino está necessariamente limitada à juventude.

Em 2000, o G2 recebeu o Prêmio Estímulo da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Atualmente, está sob a direção artística de Ivan Andrade, que assumiu a função em junho de 2026.

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Para Freitas, a experiência acumulada pelos integrantes permite construir uma linguagem artística que valoriza outras capacidades expressivas, para além do desempenho físico.

“É outra forma de dançar, de mostrar corpos atualizados através do tempo. Os bailarinos continuam no palco, respeitando suas possibilidades físicas e explorando suas capacidades. O resultado é muito bonito, são espetáculos criativos, que emocionam o público e recebem aplausos de pé”, observa.

Histórias que permanecem

Mais do que recuperar a história de uma companhia, A Dança do Tempo – G2-25 anos propõe uma reflexão sobre o envelhecimento, a memória e as transformações que acompanham a existência humana.

O título escolhido por Freitas traduz essa perspectiva, ao relacionar o movimento dos bailarinos à passagem do tempo, experiência que ultrapassa os limites do palco.

“A dança do tempo não diz respeito apenas aos bailarinos do G2. Ela reflete a vida de todos nós. Uma árvore, um ser humano, uma estrela, tudo tem seu tempo de existência e está sujeito a transformações. Todos estamos submetidos a essa dança do tempo. É algo que vai muito além do palco”, afirma.

Ao reunir histórias individuais que ajudam a construir a memória coletiva do G2, o documentário contribui para a preservação da história da dança paranaense e evidencia a importância de uma companhia que continua criando, experimentando e encontrando novas formas de expressão artística.

Serviço

Exibição: A Dança do Tempo – G2-25 anos

Data: 13 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 17h30

Local: Cinemateca de Curitiba

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco, Curitiba (PR)

Programação: Cine Tornado

Curadoria: Donatella Tornado

Realização, roteiro e direção: Fábio Freitas

Apoio: EPR Comunicação, Centro Cultural Teatro Guaíra e Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.