Finados: veja o que abre e fecha em Curitiba e nas principais cidades do Paraná

O feriado de Finados 2026, celebrado nesta segunda-feira (2), vai alterar o funcionamento do comércio, transporte coletivo, unidades de saúde e serviços públicos em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Na capital paranaense, as lojas de rua poderão abrir, enquanto museus e pontos turísticos terão horários diferenciados. O Museu Oscar Niemeyer, por exemplo, estará aberto excepcionalmente no feriado, mas o Zoológico e o Passeio Público permanecerão fechados.

As repartições municipais, escolas e unidades básicas de saúde não terão expediente nas cinco cidades. Hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços essenciais funcionarão normalmente. O atendimento administrativo será retomado na terça-feira (3).

Curitiba: comércio de rua, museus e pontos turísticos

Em Curitiba, o comércio de rua poderá funcionar no feriado de Finados, mas a abertura dependerá de cada estabelecimento e das regras trabalhistas e convenções coletivas aplicáveis. Portanto, não haverá necessariamente um horário único de atendimento para as lojas do Centro e dos bairros.

Os supermercados também poderão abrir, conforme a programação de cada rede. Já o Mercado Municipal, o Mercado Regional Cajuru e o Mercado Municipal Capão Raso estarão fechados na segunda-feira.

A Rua 24 Horas funcionará normalmente, das 9h à meia-noite. As Arcadas do Pelourinho e do São Francisco terão abertura facultativa.

Entre as atrações culturais, o Museu Oscar Niemeyer (MON) abrirá excepcionalmente na segunda-feira, das 10h às 18h, com entrada permitida até as 17h30. Os visitantes poderão conferir exposições como a 16ª Bienal de Curitiba, além de mostras dedicadas à arte africana, asiática, aos mangás e à obra de Poty Lazzarotto.

O Museu Paranaense, que normalmente fecha às segundas-feiras, não tem abertura excepcional confirmada para o feriado.

Para quem pretende aproveitar o dia ao ar livre, o Jardim Botânico estará aberto das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações receberá visitantes das 9h às 17h, com último acesso às 16h30.

A Torre Panorâmica também funcionará, das 10h às 18h, com última entrada às 17h30 ou até atingir a capacidade de visitação. Os ingressos custam R$ 10, com meia-entrada de R$ 5.

Outros espaços turísticos estarão fechados na segunda-feira, como o Zoológico de Curitiba, o Passeio Público, o Museu de História Natural Capão da Imbuia e o Memorial Paranista. Os três primeiros já não recebem visitantes às segundas-feiras por causa da manutenção dos espaços.

Na área da saúde, as unidades básicas estarão fechadas, enquanto as nove UPAs da cidade funcionarão 24 horas. As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) também não terão atividades.

Os ônibus circularão com a tabela de domingo. A coleta domiciliar de lixo será realizada normalmente, assim como a coleta seletiva nos setores atendidos semanalmente às segundas-feiras.

Não haverá cobrança do Estacionamento Regulamentado (EstaR), mas os estacionamentos Smart Park manterão a cobrança habitual.

Os cemitérios municipais estarão abertos para visitação das 7h às 18h.

Funcionamento dos serviços em Ponta Grossa

Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, o comércio de rua não abrirá na segunda-feira. Os supermercados poderão funcionar até as 20h, enquanto os shoppings Palladium e Plaza Campos Gerais terão atendimento das 14h às 20h nas lojas e quiosques. As praças de alimentação funcionarão das 11h às 22h.

Na saúde, as UPAs Uvaranas, Sant’Ana e Santa Paula, além do Centro de Atendimento à Criança, manterão atendimento 24 horas. As UBSs, escolas municipais, Agência do Trabalhador, Procon e Restaurante Popular estarão fechados.

Os ônibus circularão com horários de domingo, a coleta de lixo será mantida e o EstaR não terá atendimento.

Como ficam os serviços em Londrina

No Norte do Paraná, o comércio de rua de Londrina estará fechado. Os shoppings terão funcionamento especial, com lojas abertas, em geral, das 14h às 20h e praças de alimentação das 11h às 22h. Os supermercados poderão abrir, conforme a decisão de cada estabelecimento.

As unidades básicas de saúde, a Policlínica, escolas municipais e repartições administrativas estarão fechadas. Já as UPAs Centro e Sabará, o Pronto Atendimento Infantil, o PA Leonor e o Samu manterão os atendimentos de urgência e emergência.

O transporte coletivo seguirá a tabela de domingo, com reforço nas linhas que atendem os cemitérios até as 18h. A coleta convencional de lixo será normal, mas parte da coleta seletiva será transferida para terça-feira.

Para quem pretende aproveitar o feriado ao ar livre, o Parque Arthur Thomas estará aberto das 8h às 17h e o Jardim Botânico das 8h às 18h. A Ceasa de Londrina também funcionará na segunda-feira.

Feriado de Finados em Maringá

Em Maringá, também no Norte do estado, as repartições municipais, escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), bibliotecas, restaurantes populares, Procon e Agência do Trabalhador não terão expediente.

Na área da saúde, o Hospital Municipal e as UPAs funcionarão normalmente. As unidades básicas de saúde permanecerão fechadas.

Os serviços de coleta convencional e seletiva de lixo serão mantidos, e não haverá cobrança do EstaR. Os serviços de assistência à população em situação de rua e os Conselhos Tutelares terão atendimento em regime de plantão.

Os parques do Ingá, do Japão e Alfredo Nyffeler estarão abertos durante o feriado. Os parques do Ingá e do Japão fecharão na terça-feira (3) para manutenção.

Transporte coletivo de Foz do Iguaçu terá horários diferentes

No Oeste do Paraná, as unidades básicas de saúde, escolas municipais, CMEIs, Agência do Trabalhador, Central do Empreendedor e repartições da Prefeitura de Foz do Iguaçu estarão fechadas.

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, as UPAs Walter Cavalcanti Barbosa e João Samek, o Pronto Atendimento do Poliambulatório, o CAPS III e o Samu manterão os serviços.

O transporte coletivo terá uma programação diferenciada. A maior parte das linhas circulará com a tabela de sábado, enquanto as linhas 205 (Santa Rita), 230 (Três Lagoas), 350 (Vila Borges/Pontes) e 345 (Lote Grande) seguirão os horários normais.

A coleta convencional e seletiva de lixo será realizada sem alterações. A Guarda Municipal e a Defesa Civil também permanecerão disponíveis para atendimentos de emergência, pelos telefones 153 e 199, respectivamente.

Bancos e serviços estaduais

Em todo o Paraná, as agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira, sem atendimento presencial. Operações por aplicativos, internet banking e Pix continuarão disponíveis.

As agências da Copel também não terão atendimento presencial, mas os canais remotos permanecerão disponíveis. O Hemepar não realizará coleta de sangue no feriado.

Nas Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasas), apenas a unidade de Londrina estará aberta. As unidades de Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu permanecerão fechadas.

O funcionamento dos supermercados, shoppings e estabelecimentos comerciais poderá variar de acordo com as regras locais e a programação de cada empresa. A maior parte dos serviços públicos retomará o atendimento normal na terça-feira (3).