Finados: rodoviária de Curitiba espera 20 mil embarques e aeroporto prevê alta de 5%

O Aeroporto Internacional Afonso Pena e a Rodoferroviária de Curitiba terão maior movimentação durante o feriado de Finados. No terminal aéreo, a estimativa é de 73.515 passageiros entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), cerca de 5% a mais do que no mesmo período de 2025, quando foram registrados 69.979 passageiros. Já na rodoviária, 20 mil pessoas devem embarcar entre sexta-feira e sábado (31), volume cerca de um terço superior ao de um fim de semana normal.

No Afonso Pena, estão previstos 36.688 embarques e 36.827 desembarques, com 512 movimentos de aeronaves entre pousos e decolagens. O número de embarques deve crescer aproximadamente 7% em relação a 2025, quando foram registrados 34.294. Entre os destinos nacionais mais procurados estão São Paulo e Rio de Janeiro. No exterior, Santiago, no Chile, é o principal destino.

Na Rodoferroviária, a maior parte dos passageiros deve seguir para cidades do interior do Paraná. O litoral do estado aparece em segundo lugar, seguido por Santa Catarina e São Paulo. Além das 20 mil pessoas que devem sair de Curitiba, outras 15 mil devem desembarcar na capital.

A previsão de chuva, porém, pode alterar as estimativas. Nesta sexta-feira, 133 municípios do Paraná estão sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. A previsão aponta acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos de 40 a 60 km/h. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica risco, ainda que baixo, de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Para atender ao movimento previsto, as empresas de ônibus disponibilizarão veículos extras. A Guarda Municipal e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) também estarão na área interna da rodoviária e nos acessos dos ônibus ao terminal, especialmente na descida do viaduto Colorado e na Avenida Silva Jardim.

No aeroporto, a concessionária Asur Brasil prevê reforço das equipes e atenção aos serviços de atendimento, segurança e limpeza durante o feriado.