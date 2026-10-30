Paraná tem 133 cidades em alerta para chuva forte e intensa com risco de alagamentos; Veja a lista

Grande parte do Paraná está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta sexta-feira (30), abrangendo 133 municípios. A previsão aponta acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos de 40 a 60 km/h. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 23h59 de hoje e indica baixo risco de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que as temperaturas sobem à tarde, com máximas acima dos 20 °C em todas as regiões. Os maiores valores ficam próximos dos 28 °C no oeste e no norte do estado.

Ao longo do dia, ocorrem pancadas de chuva isoladas de intensidade fraca a moderada. A partir da tarde, há possibilidade de temporais rápidos na faixa entre os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. Até o fim da noite, a chuva para na metade oeste, com céu predominantemente aberto. Na metade leste, a nebulosidade persiste com chuva fraca e ocasional.

“Há registro de pancadas de chuva com fraca intensidade, no geral, e garoa ocasional inclusive na capital. A nebulosidade permanece densa na maioria das regiões, com tendência de redução entre o Oeste e Noroeste”, afirma o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar. Ele destaca que as temperaturas mínimas mantêm marcas amenas do Centro-Sul até os Campos Gerais e a RMC, além de valores ao redor dos 17 °C nos demais setores.

Entre os municípios sob o alerta estão Araucária, Campo Largo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Lapa, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Toledo e União da Vitória.

Curitiba tem previsão de 4,4 mm de chuva acumulada nesta sexta-feira, com temperaturas entre 14 °C e 22 °C.

Previsão do tempo para o fim de semana

O tempo instável continua nos próximos dias na RMC e no interior. No amanhecer de sábado (31), a metade leste mantém maior cobertura de nuvens baixas e chance de chuviscos. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens em todas as regiões, elevando os termômetros para máximas próximas dos 30 °C no Norte e no Oeste.

Com o calor, pancadas de chuva rápidas e isoladas podem ocorrer a partir da tarde de sábado, com maior possibilidade de temporais entre o Centro-Sul, os Campos Gerais e o Leste paranaense.

Em Curitiba, o fim de semana segue com chuva, acumulado previsto de 7,9 mm e temperaturas entre 14 °C e 24 °C.

133 cidades do Paraná em alerta amarelo para temporal

Agudos do Sul, Ampére, Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo do Tenente, Campo Largo, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Contenda, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Cruz Machado, Curitiba, Diamante D’Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Espigão Alto do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Fernandes Pinheiro, Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, General Carneiro, Goioxim, Guamiranga, Guaraniaçu, Guarapuava, Guaratuba, Honório Serpa, Ibema, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Itaipulândia, Itapejara d’Oeste, Lapa, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Mallet, Mandirituba, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Marquinho, Matelândia, Medianeira, Missal, Morretes, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Palmeira, Palmital, Pato Branco, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pérola d’Oeste, Piên, Pinhal de São Bento, Pinhão, Planalto, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Porto Barreiro, Porto Vitória, Pranchita, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Quitandinha, Ramilândia, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva do Iguaçu, Rio Azul, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Maria do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São João do Triunfo, São Jorge d’Oeste, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Teixeira Soares, Tijucas do Sul, Toledo, Três Barras do Paraná, Turvo, União da Vitória, Vera Cruz do Oeste, Verê, Virmond e Vitorino.