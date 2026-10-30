Rodovias do Paraná devem ter alta de até 25% no movimento no feriado de Finados

O feriado prolongado de Finados deve movimentar as estradas que cortam o Paraná. Diante da expectativa de um fluxo maior de motoristas aproveitando os dias de descanso, as concessionárias responsáveis pela administração da malha rodoviária paranaense estruturaram operações especiais para monitorar o tráfego.

Entre as administradoras, a Via Araucária aponta uma projeção de crescimento de cerca de 17% no fluxo de veículos em comparação aos dias normais de tráfego. O trecho da BR-277, na praça de São Luiz do Purunã, figura entre os pontos de maior concentração de motoristas ao longo do período.

Os dias que antecedem o feriado exigem atenção redobrada, com picos expressivos de circulação previstos desde a sexta-feira (30) e no sábado (31), enquanto o retorno na segunda-feira (2) também demanda paciência de quem estiver na estrada.

A Arteris Régis Bittencourt estima que aproximadamente 750 mil veículos circulem pelo trecho administrado entre Curitiba e Embu das Artes (SP) entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). Os períodos de maior movimento previstos são: sexta-feira (30), das 7h às 21h; sábado (31), das 7h às 16h; domingo (1º), das 9h às 16h; e segunda-feira (2), das 9h às 16h.

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra 605 quilômetros de rodovias entre Curitiba e o Litoral e entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, abrangendo 27 municípios, prevê aumento no movimento nesta sexta-feira (30).

No período entre sexta-feira (30) e terça-feira (3), a EPR Litoral Pioneiro estima a circulação de aproximadamente 150 mil veículos nos dois sentidos da BR-277, rodovia que deve receber maior movimento. O volume representa um aumento previsto de 25% em relação aos dias de movimentação habitual. Os períodos de maior fluxo são esperados para:

Sexta-feira (30 de outubro): das 16h às 21h, no sentido Litoral;

das 16h às 21h, no sentido Litoral; Sábado (31 de outubro): das 6h às 12h, no sentido Litoral;

das 6h às 12h, no sentido Litoral; Segunda-feira (2 de novembro): das 13h às 20h, no sentido Curitiba.

Concessionárias recomendam planejamento antecipado da viagem

O planejamento antecipado das viagens surge como uma das principais recomendações das equipes operacionais, que sugerem que os condutores evitem os horários de pico — geralmente concentrados no fim da tarde e início da noite dos dias de saída, além do final do dia de retorno.

Além da programação de horários, os órgãos de segurança viária reforçam a importância de uma revisão preventiva nos veículos antes de pegar a estrada, o que inclui a checagem de pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de água e óleo.

Caso o motorista enfrente condições adversas de tempo, como chuvas fortes — comuns nesta época do ano —, a recomendação é reduzir a velocidade de forma gradual, redobrar a atenção e evitar manobras bruscas.

Em caso de pane mecânica ou qualquer outra emergência ao longo do percurso, os usuários devem acionar imediatamente os canais de atendimento das concessionárias para receber suporte rápido e seguro.

Serviço

Atendimento das concessionárias:

Via Araucária (Lote 1 – BR-277, PR-418, PR-423, BR-376):

Telefone / Emergência: 0800 277 0 376

0800 277 0 376 Site: viaaraucaria.com.br

EPR Litoral Pioneiro (Lote 2 – BR-277 rumo ao Litoral, BR-153, BR-369):

Telefone / Emergência: 0800 277 0153

0800 277 0153 Site: eprlpioneiro.com.br

Arteris Litoral Sul (BR-376 Curitiba–Joinville):

Telefone / Emergência: 0800 725 1771

0800 725 1771 X (antigo Twitter): @Arteris_ALS