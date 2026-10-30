Aneel prevê três leilões de transmissão de energia em 2027

Três leilões de transmissão de energia devem ser realizados em 2027, com investimentos que podem superar R$ 50 bilhões. A previsão foi anunciada nesta sexta-feira (30) por Ivo Sechi Nazareno, secretário de Leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após participar do último certame de transmissão de 2026 na B3. As informações são da Agência Brasil.

O primeiro leilão está programado para abril. Os outros dois devem acontecer no segundo semestre: um em outubro e outro em dezembro.

Tecnologia inédita será usada em leilão de outubro

O leilão de outubro trará uma novidade. Ele envolverá o novo sistema de transmissão em corrente contínua com tecnologia VSC (Voltage Source Converter), inédita no país. Segundo Nazareno, essa tecnologia é mais complexa, elaborada e moderna que as utilizadas em contratações anteriores.

Os contratos originados desse certame devem ser os maiores já firmados pelo Brasil na área de transmissão de energia, destacou o diretor da Aneel.

Leilões do segundo semestre serão preparados juntos

Os dois leilões previstos para o segundo semestre de 2027 serão instruídos de forma conjunta, com separação de atividades. Enquanto o de outubro focará em corrente contínua, o de dezembro tratará de corrente alternada.