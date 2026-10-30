Santuário de Curitiba tem programação especial para o Dia de Finados

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, preparou uma programação especial para o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2). Para atender aos fiéis que desejam prestar homenagens e rezar por familiares e amigos falecidos, a igreja realizará missas em seis horários ao longo do dia: às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30.

Na tradição católica, a data é voltada à reflexão sobre a vida eterna, a esperança na ressurreição e a memória dos que já partiram. Segundo o missionário redentorista padre Joaquim Parron, a ampliação da grade de celebrações visa oferecer conforto espiritual à comunidade.

“Preparamos uma programação especial, com mais horários de missas, para acolher os fiéis e devotos que desejam dedicar este dia à oração pelos seus entes queridos. Queremos que todos encontrem no Santuário um espaço de fé, esperança e conforto, especialmente neste momento de saudade e recordação daqueles que já partiram”, afirma o sacerdote.

Oração pelos falecidos ao longo de novembro

Além das celebrações no dia 2, as homenagens se estenderão por todo o mês de novembro no Santuário. Os devotos poderão retirar envelopes no local, preencher com os nomes das pessoas falecidas e depositá-los no espaço indicado. As intenções recolhidas serão mencionadas nas orações comunitárias realizadas durante o período.

Serviço

Missa do Dia de Finados

Quando: segunda-feira, 2 de novembro

Horários: 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal, s/n – Alto da Glória, Curitiba)

Informações: (41) 3253-2031