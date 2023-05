Protesto na Praça Santos Andrade, em Curitiba, nesta terça. Saiba o motivo

Um grupo se reuniu no fim da tarde desta terça-feira (30), na Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba, para protestar contra o Projeto de Lei 490/07, que transfere do Poder Executivo para o Legislativo a competência de realizar demarcações de terras indígenas. De acordo com a proposta, que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília, a demarcação será feita mediante aprovação de lei no Congresso – Câmara e Senado.

Com cartazes pedindo resistência, jovens e indígenas se reuniram nas escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e confeccionaram cartazes de protesto.

LEIA TAMBÉM:

>> Guarda municipal é denunciado por homicídio de adolescente em Curitiba

>> BR-277 tem terceiro dia seguido com congestionamento; Veja o motivo!

Tramitação do projeto na Câmara

O Projeto de Lei 490/07 está na pauta de votações do plenário da Câmara nesta terça-feira (30). Na semana passada, os deputados aprovaram regime de urgência para a tramitação do projeto.

A proposta desagrada ambientalistas e defensores dos indígenas. Segundo eles, a aprovação do projeto poderia mudar o curso de pelo menos 303 pedidos em andamento, que estão em alguma faze do processo de demarcação, e com a aprovação, não seriam concluídos. Essas terras somam 11 milhões de hectares (equivalente a 1,30% do território brasileiro), onde vivem cerca de 197 mil indígenas (0,20% da população do País).

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!