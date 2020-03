A oportunidade de engatilhar a compra daquele jogo de camisa, calção e meião chegou fácil para os peladeiros de Curitiba e Região Metropolitana. A promoção Meu Time Tem Brasão da Tribuna do Paraná vai levar uma experiência de time profissional para equipes que comprarem seu uniforme de pelada na malharia Oceânica, que vai vender as vestimentas na promoção pelo WhatsApp (41) 3277-3000.

Ao pedir o kit para o seu time pela promoção, a equipe já ganha um amistoso no CT Barcelos Futebol e Eventos, com a retirada dos uniformes lá no vestiário, como se fosse um time profissional. E ainda tem vales-chope de graça da All Right Cervejaria para cada atleta celebrar o fim da partida. O jogo ainda terá cobertura jornalística da Tribuna, com direito a entrevista dos jogadores e publicação de fotos na galeria Meu Time Tem Brasão.

O mais legal é que não é sorteio. Ao comprar o kit com mínimo de sete uniformes já está participando da festa. O preço também é com desconto e a camisa leva o brasão da Tribuna do Paraná.

Segundo o executivo comercial do jornal, Edson Marcel, 22 anos, a ideia da campanha é incentivar os times amadores e de pelada a terem seus uniformes com um preço acessível e, também, unir as duas coisas que o brasileiro ama: futebol e com aquela resenha regada a chope.

“A ideia é dar aos atletas a chance de eles se sentirem profissionais da bola. Com um valor em conta, as equipes não vão depender dos coletes para formar os times. Também não vão depender do esquema de jogar o time sem camisa contra o time com camisa. A equipe terá seu próprio uniforme personalizado”, explica Marcel.

O valor dos uniformes da promoção na Oceânica fica a partir de R$ 89,70 por atleta. Além de um preço bacana, cada jogador pode negociar com o capitão da equipe e ter o uniforme já com preço mínimo definido. Um kit da promoção com sete uniformes no valor mínimo, por exemplo, sai por R$ 627,90. Se a equipe quiser um uniforme mais incrementado, o valor varia.

“É um jeito bacana de incentivar o futebol, fornecendo uniformes com padrão profissional. O time ainda terá a oportunidade de jogar em um local usado para treino de clubes profissionais”, aponta o empresário Leopoldo Hoffmann, 33 anos, dono da Oceânica.

Ainda de acordo com Leopoldo, a ideia é reunir os times participantes para realizar os jogos em um evento único. “Ainda não há uma data definida. Vamos marcar, à medida que os times adquiram os kits. Temos espaço para jogos em campo de grama tamanho oficial e, também, futebol sete. Os times entram em campo nos horários marcados e, depois, ficam para tomar chope e se divertir”, explica. “Tem tudo para ser uma festa”, reforça Leopoldo.

Chope

O chope é por conta da All Right Cervejaria. “Os vales-chope de graça serão do estilo pilsen. Para o atleta que for ficando e quiser experimentar outros estilos, teremos para venda as cervejas Mob Rules, Cut the Bull, Red Ipa e Witty”, conta Frederico Luz, 36 anos, proprietário da All Right. Vale ressaltar que os vales-chopes gratuitos são limitados por atleta, de acordo o kit de uniformes adquiridos na malharia Oceânica.

O espaço para jogar bola estará totalmente preparado para receber os participantes. “É um lugar diferenciado. É um centro de eventos bastante completo. O gramado é homologado pela Fifa, para utilização na Copa do Mundo, tem infraestrutura completa de vestiários e o espaço amplo de lazer estará à disposição dos participantes, com todo o conforto, lanchonetes, churrasqueiras, estacionamento e playground”, revela Ricardo Barcelos, 39 anos, do CT Barcelos.

Já a cobertura jornalística dos jogos fica com a equipe da Tribuna do Paraná. “Todos os times de Curitiba e Região Metropolitana que comprarem o uniforme a partir desse projeto, terão uma experiência única. A Tribuna e seus parceiros, sem cobrarem nada a mais por isso, vão possibilitar um jogo amistoso, em uma das melhores estruturas da região, com aquele tradicional chope gelado após o jogo e o bate-papo com a reportagem”, conclui o executivo de vendas da Tribuna.

Para comprar os kits ou para mais informações sobre a promoção, basta entrar em contato com Oceânica pelo WhatsApp de vendas: (41) 3277-3000.