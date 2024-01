O mês de fevereiro é marcado pela volta às aulas e a situação de milhares de alunos é preocupante em diversos sentidos. A dificuldade para a compra de materiais escolares é um deles. Por isso, desde 2017, a Danka Bolsas, indústria de Curitiba (PR), dedica uma parte da sua produção para fazer o bem.

Por meio do projeto MochilAção, nos últimos anos foram entregues 7.880 mochilas para crianças e adolescentes carentes de escolas públicas de Curitiba e da Região Metropolitana. E, para 2024, serão doadas mais 2.800 unidades.

A entrega oficial será no próximo dia 7 de fevereiro, às 10h, na Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz (Rua Faisão, 1320, Capela Velha, Araucária), e às 15h, na Escola Municipal Professora Eglé Cordeiro Machado Pinto (Rua Saracura, 1314 – Capela Velha, Araucária).

Além disso, também serão beneficiados os alunos da Escola Municipal Jornalista Armando Alves da Cruz, CEMEI Pantanal e Escola Municipal Maestro Bento Mossurunga, todas no bairro Alto Boqueirão, na capital paranaense.

Segundo Marco Antonio Zanona, sócio da Danka Bolsas e Gerente Comercial e de Marketing da Neodanka, a ação é essencial para melhorar a condição de estudos dos jovens. “É um projeto inspirador para toda nossa equipe. Ele é simples, mas impactante. Desde o início, contamos com o apoio crucial de fornecedores e parceiros que contribuem com materiais, além da dedicada equipe da Danka, que cria modelos de mochilas pensando em cada detalhe para atender às necessidades das crianças. São histórias emocionantes e temos certeza que, juntos, podemos fazer a diferença na vida desses jovens”, afirma.

Os parceiros da MochilAção 2024 da Danka Bolsas são: Têxtil Omborgo, Vitorino Plásticos, Focus Têxtil, Têxtil Bicolor, Etiktex Etiquetas, Styroplast, Geotex, Adina, Center Plastic, Romplas, Plastitrez (Dgm), Cifa Têxtil e Rotary.

Com 50 anos de experiência, a Danka Bolsas é uma das maiores indústrias de bolsas do Brasil. Especializada na criação, desenvolvimento e produção de projetos especiais para grandes marcas. A sede está localizada em Curitiba, numa área de 4.500 m² e mais de 300 colaboradores diretos e indiretos.

