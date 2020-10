Estudantes que desejam estudar em cursos do Ensino Médio e técnico em 2021, com uma bolsa integral, podem se inscrever no processo seletivo para bolsas sociais do TECPUC – Colégio Ir. Mário Cristóvão, que fica no campus de Curitiba da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

LEIA MAIS – 48 cursos de universidades do Paraná têm conceito máximo do Enade. Veja lista!

Ao todo, são 100 bolsas de 100% para cursos como Administração, Eventos, Logística, Publicidade, Química, Recursos Humanos, Radiologia, Enfermagem, Mecânica e Mecatrônica. Já para o Ensino Médio Técnico são três bolsas de 100%.

“A oferta de bolsas está alinhada à função social do Grupo Marista por meio do TECPUC, oportunizando o ingresso de mais jovens a uma instituição que é referência em educação profissionalizante no Sul do país. Com formação focada na prática, os estudantes do TECPUC terminam os cursos já preparados para enfrentar os desafios atuais do mercado”, afirma Mauricio Ribeiro, diretor acadêmico do TECPUC.

Quem pode participar?

Para se candidatar aos cursos técnicos, os organizadores do processo seletivo informam que os interessados devem ter Ensino Médio completo ou estarem cursando em 2020 a segunda ou terceira série do Ensino Médio, a depender do curso escolhido. Para os programas com duração de 24 meses é necessário estar, em 2021, no segundo ano. Já para os cursos de 18 meses os candidatos devem estar no terceiro ano em 2021.

VIU ESSA? Quais crianças devem evitar voltar às aulas antes da vacina? Especialistas respondem

Já os interessados em se candidatar ao Ensino Médio Técnico, precisam já ter completado o Ensino Fundamental ou estarem cursando o nono ano, com conclusão prevista ainda para 2020.



A condição socioeconômica familiar também é um critério eliminatório. Para concorrer às bolsas integrais os candidatos precisam comprovar renda familiar per capita que não ultrapasse R$ 1.567,50 (um salário mínimo e meio). Para concorrer às bolsas parciais o requisito é ter renda familiar per capita que não ultrapasse R$ 3.135,00 (três salários mínimos).



Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas até o dia 03 de novembro no site www.tecpuc.com.br. E a entrega da documentação para análise socioeconômica deve ser realizada por e-mail (servicosocial@tecpuc.com.br) até o dia 06 de novembro. O resultado será informado aos candidatos no dia 10 de dezembro de 2020, a partir das 15h.

LEIA MAIS – Filho de empregada vira doutor em engenharia pela UFPR



No ato da inscrição on-line, o candidato precisa responder a um formulário com seus dados pessoais, indicar somente um curso e possuir e-mail válido para envio das informações do processo. Mais informações nos editais disponibilizados no site http://tecpuc.com.br/editais/ .