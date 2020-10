O Paraná teve 48 cursos superiores avaliados com a nota máxima do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) realizado no ano passado. Os resultados foram divulgados terça-feira (20) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC). No Paraná, foram avaliados 623 cursos de 29 áreas, em instituições públicas e privadas.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foi a instituição com mais cursos que obtiveram conceito 5, o mais alto. Foram 11 cursos da UTFPR com nota máxima. Em seguida aparecem a Universidade Federal do Paraná (UFPR), com 9 cursos, Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Universidade Estadual de Maringá (UEM), ambas com 5 cursos.

O Enade é um dos processos avaliativos que integram o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e busca aferir o desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. Cada área é avaliada a cada três anos.

Em 2019, fizeram a prova os alunos que concluíam o bacharelado em engenharia; arquitetura e urbanismo; ciências agrárias; ciências da saúde e áreas afins, além daqueles de cursos superiores de tecnologia das áreas de ambiente e saúde; produção alimentícia; recursos naturais; militar e segurança.

Cursos do Paraná que obtiveram conceito 5

Medicina Veterinária

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Curitiba

Medicina

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Positivo

Agronomia

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Centro Universitário Filadélfia (Unifil) – Londrina

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Curitiba

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Farmácia

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Arquitetura e Urbanismo

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Curitiba

Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional (Feitep) – Maringá

Enfermagem

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Nutrição

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Fisioterapia

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Centro Universitário de Maringá (Unicesumar)

Tecnologia em Radiologia

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Tecnologia em Agronegócios

Faculdade Assis Gurgacz (FAG Toledo)

Educação Física (Bacharelado)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Centro Universitário Internacional (Uninter)

Engenharia da Computação

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Curitiba

Engenharia Civil

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual de Maringá (UEL) – são dois, Maringá e Umuarama

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – são dois, em Curitiba e Pontal do Paraná

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – são cinco, Curitiba, Pato Branco, Toledo, Guarapuava e Apucarana

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Engenharia Mecânica

Universidade Pitágoras (Unopar) – Londrina

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Londrina

Engenharia de Alimentos

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Francisco Beltrão

Engenharia Química

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Londrina

Engenharia Florestal

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Tecnologia em Segurança do Trabalho

Centro Universitário de Maringá (Unicesumar)