Primeira turma de mini chefes de cozinha se forma em Curitiba

Diploma na mão e muita história para contar. A primeira turma de mini chefes de cozinha com curso iniciado em novembro de 2022 teve a formatura no começo de março, em Curitiba. Foram 16 formandos que aprenderam em uma cozinha como desenvolver na prática a criatividade aliando uma alimentação saudável.

A Tribuna do Paraná acompanhou a atividade da criançada que tem a orientação da Karla Tamires, Michele Dornelles e Matheus Dornelles, responsáveis por trazer o projeto Mini Chef Aprendiz para Curitiba. A apostila utilizada pelos alunos tem a assinatura da renomada chef Carol Galindo com inúmeras receitas e desafios.

“Um sentimento de missão cumprida, gratidão e respeito pelos alunos e família. Agora, vamos ingressar nessa nova jornada e trazendo o que temos de melhor, mostrando que se pode aprender de forma divertida. Um curso de gastronomia pode sair transformado, e não aprender somente culinária. Não ensinamos somente cozinhar, aliamos junto qualidade de vida e melhoria no desenvolvimento infantil e nutricional”, comentou Karla.

Foto: divulgação.

Piccolo Chef

Os formandos já receberam diplomas e as dólmãs com a grafia Piccolo Chef, novo conceito para toda equipe. “Decidimos alterar o nosso nome para um que identificasse mais o nosso propósito e trouxesse mais da essência do curso, tendo uma história para contar. Foi assim que nasceu a Piccolo Chef, que em italiano significa “pequenino, pequeno”, e traduzindo este conceito temos a ideia de um grão de ervilha, cujo ingrediente está representando nossa logo para desmistificar esse “não gosto de comer” dito por muitas crianças, e transformá-lo em algo novo, divertido e convidativo, como a proposta do nosso curso de gastronomia trás para os nossos alunos”, comentou Michele.

Novas turmas

Pensando na Páscoa, a Piccolo Chef vai ter uma oficina especial no dia 1°abril, às 14 horas. As novas turminhas para o curso completo de gastronomia terão início no dia 15 de abril com duas turmas (manhã 9h as 12h; e tarde 14h as 16h).

As inscrições estão abertas, e as inscrições podem ser realizadas pelo Instagram na conta @piccolochef.cozinhadivertida. Preencha o formulário clicando no “Saiba mais” ou pelo telefone (41) 98869-0420.

Veja que incrível