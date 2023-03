A adolescente Ana Carolina Tavares Fasolin, 15 anos, já está novamente em casa após ficar mais de 30 horas desaparecida. O anúncio foi feito pelo pai, Everson Fasolin, que aproveitou para agradecer o apoio e orações.

LEIA TAMBÉM:

>> Preço da carne cai e corte ‘queridinho’ do churrasco sofre maior queda

>> Morre terceira vítima de acidente com ônibus da Apae no interior do Paraná

Ana e um amigo desapareceram na quinta-feira (09), em Curitiba, quando voltavam da escola. Segundo familiares, o desaparecimento ocorreu por volta do meio-dia, próximo da Rua Dr. Bley Zorning, no Alto Boqueirão. A menina vestia o uniforme da escola em que estuda, o Colégio Estadual Santo Agostinho. Ela estava de calça preta, camisa clara, jaqueta clara e a mochila da escola. A família chegou a realizar um boletim de ocorrência pela internet.

No comunicado do pai feito nas redes sociais, Everson pediu privacidade no momento e que posteriormente irá informar o que ocorreu. “Peço a todos um momento de privacidade para organizarmos as ideias. Logo mando notícias”, informou o pai.

Veja que incrível