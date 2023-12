O calor em todo o Paraná vai seguir nos próximos dias. Em Curitiba, a tendência é aumentar a temperatura passando dos 30º graus, mas não se descarta chuva em alguns períodos no fim de semana. Em Curitiba pode chover no fim de semana.

Segundo o Simepar, nesta quarta-feira (20), áreas de instabilidade atuam entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste do Paraná, provocando pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. Segundo o instituto nestas regiões as condições são favoráveis para temporais localizados entre a tarde e noite.

As temperaturas seguem elevadas, ou seja, continua abafado. Nas demais regiões, o sol predomina na maior parte da manhã e tarde, com baixa possibilidade de precipitações.

Previsão do tempo para Curitiba

Para Curitiba, a quarta-feira será nublada, com poucos momentos de sol entre nuvens. A máxima não deve passar dos 25ºgraus. Já na quinta-feira (21), a temperatura sobe na capital, podendo bater quase 30ºgraus em alguns períodos mais abafados. Não há previsão de chuva para Curitiba nesta quarta-feira.

No litoral, a tendência é manter os mesmos níveis de Curitiba, ou seja, calor durante todo o dia. Na sexta-feira (22), vai ser o dia mais quente, com máxima de 29ºC em Morretes.

