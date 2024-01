Após o primeiro dia do ano registrar temperaturas quentes em diversos municípios do Paraná, os próximos dias indicam chuva, de acordo com a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nesta segunda-feira (01), o tempo ficou mais abafado principalmente do oeste ao norte paranaense, com temperaturas acima dos 30ºC. O Simepar destacou a região da Tríplice Fronteira, com quase 35°C nos termômetros. Já em Curitiba e no litoral, as temperaturas ficaram mais amenas, na faixa dos 25ºC.

O meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen aponta para uma mudança no tempo nos próximos dias. “Nessa primeira semana de 2024 aumenta a instabilidade. Nos próximos dias a chance de chuva fica mais alta nas regiões paranaenses”, afirma.

Jacóbsen explica que, de forma geral, em todo o Paraná, entre terça-feira (02) e quarta-feira (03), a sensação de calor e tempo abafado aumentam. “Isso porque as temperaturas atingem valores mais elevados, o ar fica mais úmido também. Além disso, há uma passagem de frente fria pela região sul do Brasil”.

Segundo o meteorologista, todos esses fatores combinados aumentam as chances de chuva e temporais no estado. “São esperadas nas tardes de terça e quarta, pancadas de chuva e trovoadas na maioria dos municípios paranaenses”, conclui.

Previsão do tempo para Curitiba

Na terça-feira (02), a mínima prevista para Curitiba é de 16ºC e máxima de 27ºC. Na quarta-feira (03), as temperaturas ficam parecidas na capital, com máxima prevista de 26ºC e mínima de 17ºC.

