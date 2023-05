A instabilidade atmosférica deve voltar a Curitiba nesta segunda-feira (8). Segundo a previsão do tempo para Curitiba do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chegada de uma frente fria ao Paraná traz risco de pancadas de chuva na capital. Já as temperaturas devem seguir parecidas com as dos últimos dias.

Conforme o Simepar, a amplitude térmica, típica do outono, deve seguir nesta segunda. Em Curitiba, a temperatura mínima prevista é de 16º C, com máxima de 25º C.

+Leia mais! Megaoperação contra golpe do “pega espertinho” prende pessoas no Paraná e mais três estados

Ainda segundo a previsão, ao avanço do sistema frontal sobre o estado, chuvas devem ocorrer por diversos momentos sobre as regiões paranaenses. “Risco que se mantém para alguns temporais. Esquenta mais ao norte do Paraná”, informa o Simepar.

A origem da frente fria que atua sobre o Paraná começou a chegar no domingo (7), com um sistema de baixa pressão entre Paraguai, Argentina e o Sul do Brasil.

Litoral

Nas praias paranaenses, também há previsão de chuva. Porém, segundo a previsão, a instabilidade atmosférica no Litoral não deve baixar as temperaturas nesta segunda-feira.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a mínima deve girar em torno dos 19º C, com máximas perto dos 27º C.

Veja que incrível!

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?