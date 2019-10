Apesar da chuva que caiu no início da noite de quarta-feira (30), o último dia do mês de outubro promete ser quente em Curitiba. Nesta quinta-feira (31), a previsão é que o dia amanheça com muito sol e temperaturas altas. No entanto, por conta do calor, pode ser que uma chuva forte, acompanhada de raios, caia de forma isolada na capital paranaense.

Assim como os últimos dias, os termômetros sobem bastante. A mínima prevista para esta quinta é de 18°C e máxima 32°C. “Esses momentos de temperaturas mais altas são normais durante a primavera. Mas por conta disso, há possibilidade de formação de chuvas isoladas com raios a partir da tarde”, explica o meteorologista do Simepar, Marco Antonio Jusevicius.

As temperaturas altas devem esquentar todo o interior estado. No entanto, deve haver uma variação de nebulosidade em determinadas regiões. Há também possibilidade de chuva durante a tarde e noite em todo o Paraná.

E no interior?

Em Cascavel, no Oeste, o dia fica nublado e as temperaturas não sobem tanto quanto nos últimos dias. A mínima é de 23°C e máxima de 30°C. Já no norte, em Londrina, o sol deve aparecer mais e esquentar o dia. As temperaturas por lá ficam entre 21°C e 34°C.

Como fica o tempo no litora?

Nas praias do Paraná as temperaturas não sobem muito, marcando uma pequena variação. Em Guaratuba e Matinhos os termômetros ficam entre 23°C e 24°C.