A virada no tempo que atingiu Curitiba no último domingo (1º), com chuva e temperaturas mais amenas, não deve seguir com tanta intensidade na capital nesta semana. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, as temperaturas hoje não passam dos 18 graus e o céu ficará nublado, com aparições bem tímidas do sol.

“O vento contribui para o ingresso de umidade proveniente do Oceano, situação que deixa o céu encoberto entre os Campos Gerais, grande Curitiba e litoral. Em alguns municípios destes setores há registro de chuviscos. Demais setores presença de pouca nebulosidade.

Na terça-feira (03), o tempo se repete, com mínima de 13 graus e máxima de 19, sem possibilidade de chuva e com tempo nublado.

As chuvas estão previstas apenas para quarta-feira (04), que terá mínima de 14 e máxima de 28 graus.

Como fica o tempo no interior e litoral?

No litoral paranaense as temperaturas serão mais elevadas e sem possibilidade de chuva. Segundo o Simepar em Morretes, por exemplo, os termômetros ficam entre os 18 e 25 graus nesta segunda-feira. A chuva aparece apenas na quinta-feira nesta cidade.

Já em Londrina, norte paranaense, o calor é ainda mais intenso, com previsão de máxima de 31 graus nesta segunda-feira. Por lá, os termômetros seguem em alta e a chuva deve aparecer entre quarta e quinta-feira.