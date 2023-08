Um dos lados do muro externo do Cemitério Municipal Água Verde, em Curitiba, está chamando a atenção de moradores e de pessoas que passam pelo local. Com sinais que mostram um possível risco de desabamento, uma parte do muro está com fitas de isolamento.

LEIA MAIS – Pilotos morrem em grave acidente em prova do Moto 1000GP no Paraná; vídeo

Nessa parte da construção também dá para ver que o muro recebeu um tipo de reforço com dois pedaços de metal onde há uma grande rachadura, para manter a parte de alvenaria e o pilar juntos, evitando a queda.

Nas árvores que ficam em frente ao muro também há uma fita de isolamento. Entretanto, na calçada entre o cemitério e as árvores, não há nenhuma advertência para impedir a passagem de pedestres e ciclistas.

Fitas de isolamento na calçada e no muro do Cemitério Agua Verde, em Curitiba. Foto: Colaboração

Risco de queda?

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Curitiba afirma que não há risco iminente de queda do muro. Mas para garantir mais segurança para os pedestres, a área foi isolada no final do mês de julho. Em nota, a Prefeitura também alega que a construção está sendo monitorada desde então.

VIU ESSA? Falta de água afeta bairros de Curitiba e RMC nesta semana; veja lista

“A Secretaria Municipal do Meio Ambiente já fez a licitação e escolheu a empresa responsável pelas obras. O processo está em fase da assinatura do contrato”. De acordo com a secretaria, o reparo no muro está previsto para começar no final de setembro.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná