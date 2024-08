Preso motorista de BMW que causou acidente com explosão e vítima grave em Curitiba

O principal responsável pelo grave acidente ocorrido no dia 13 de agosto na Avenida Comendador Franco, no bairro Jardim Botânico, foi preso nesta quinta-feira (29). O homem conduzia um veículo BMW a 181 km/h quando colidiu com o carro da vítima que se encontra na UTI do hospital Evangélico Mackenzie. Em razão da batida, os carros pegaram fogo. Vídeo mostra o momento do impacto e da explosão.

De acordo com a investigação, o condutor dirigia muito acima do limite da via que é de 70 km/h quando se envolveu no acidente. A prisão do rapaz foi expedida pelo judiciário após o delegado Edgar Santana reforçar que o caso é de extrema gravidade para a sociedade.

“Entendemos que a permanência em liberdade deste indivíduo estava colocando em risco a ordem pública. Além disso, tratou-se de um fato de extrema gravidade, estar em alta velocidade, em uma via com grande circulação de veículos, viola todas as regras de segurança viária”, disse o delegado.

O homem foi preso por tentativa de homicídio com dolo eventual no bairro Uberaba, onde mora.

O que diz a defesa

A RPC informou que a defesa de Gabriel Rodrigues Freitas, 28 anos, o motorista da BMW, ficou surpresa pela prisão e que vai aguardar a audiência de custódia para saber se ele vai ficar detido. Gabriel é réu primário e não tem antecedentes criminais, segundo os advogados.

