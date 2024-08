Carro explode e faz rastro de fogo em acidente gravíssimo na Av das Torres; Vídeo!

Um grave acidente de trânsito em Curitiba, envolvendo dois carros, um deles uma BMW, resultou no incêndio dos dois veículos na noite desta terça-feira (13). O acidente com explosão em Curitiba ocorreu na Avenida Comendador Franco, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Existe a suspeita que um racha, já que populares relaram que um dos veículos aparentava estar a mais de 100 km/h. A colisão aconteceu perto da esquina da avenida com a Rua Baltazar Carrasco dos Reis.

Segundo a Polícia Militar (PMPR), após a explosão, moradores da região retiraram os motoristas dos carros. Dois homens ficaram feridos e encaminhados ao Hospital Evangélico com queimaduras, sendo que um deles em estado grave. Os carros ficaram destruídos com o fogo apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros.

Imagens de câmera de segurança irão ajudar na investigação. A teoria de um possível racha não foi descartada pelas autoridades que estiveram no local, a certeza é que um dos carros estava em alta velocidade. O vídeo é impressionante e mostra um rastro de fogo logo após o impacto entre os dois veículos.

“O que a gente pode precisar é que os veículos, pelo menos um deles, estava em alta velocidade. Populares relaram que estava a mais de 100 km/h. A cinemática do acidente indica que o sinistro se deu a mais de 100 metros depois da posição dos veículos, e dessa forma a gente pode entender a alta velocidade”, disse o tenente Rehder, da Polícia Militar do Paraná.

Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

