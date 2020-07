A segunda-feira (13), começou com tempo bom em Curitiba, mas o friozinho e a chuva logo irão aparecer na vida do curitibano. Não vai ser aquele temporal com ventos e muito longe do ciclone bomba, registrado no final do mês de junho, no entanto, o guarda-chuva vai ser companhia. A semana vai ser basicamente isto, com momentos de sol e chuva. Já o frio, vai ser mais intenso na quarta-feira (15), com mínima de 9° C devido à uma nova onda de ar que avança pelo Uruguai e extremo sul do Rio Grande do Sul.

Para esta segunda-feira, esta alteração no clima ocorre com a instabilidade dos ventos. O dia amanheceu com tempo bom com a mínima de 14° C. A máxima chegará a 23° C no comecinho da tarde. Depois, a chuva chega em alguns pontos da cidade.

E no litoral?

No litoral do Paraná, o tempo vai seguir bem parecido com o de Curitiba. Em Guaratuba, a máxima deve chegar a 20° C e com alguns pingos em alguns momentos do dia. Já em Cascavel, na região Oeste do Estado, tempo instável e com frio abaixo dos 10° C a partir desta terça-feira ( 14). Boa semana!