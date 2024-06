Seguem abertas até o dia 15 de junho as inscrições para o 2º Prêmio Viva Inclusão, uma promoção do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPCD) da Prefeitura de Curitiba com o objetivo de identificar e reconhecer iniciativas realizadas na cidade que ampliem a inclusão do segmento. As dez melhores práticas receberão troféus, em um evento a ser realizado no Dia Internacional da Pessoa Com Deficiência, em 03 de dezembro.

Podem concorrer profissionais do serviço público e da iniciativa privada, estudantes, pesquisadores e organizações da sociedade civil (OSC) e comunidade. Os candidatos deverão preencher formulário virtual e anexar uma foto da iniciativa inscrita. A proposta pode se enquadrar nas áreas de saúde, educação, lazer, cultura, trabalho, esporte, acessibilidade, vida autônoma e garantia de direitos.

Primeira edição do Prêmio Viva Inclusão aconteceu em 2018

Radar DV Curitiba foi uma das boas práticas premiadas em 2018, na primeira edição do prêmio, e que segue em atividade há quase dez anos. Seu objetivo, conta o engenheiro eletricista, escritor e corredor mineiro Eugênio Oliveira Rotondo, é “tirar os deficientes visuais do sofá”. Para isso, reuniu amigos que, juntos, montaram um grupo de voluntários treinados para dar suporte aos cegos que desejam correr.

Atualmente o grupo conta com aproximadamente 30 corredores cegos e 40 voluntários de áreas de atuação diversa. “Temos de advogado a artista plástico. Nosso objetivo é a inclusão, fazer com que os deficientes visuais possam correr em provas convencionais”, conta Rotondo, um dos fundadores da iniciativa.

Eugênio também está presente nos treinos que acontecem todos os sábados, no Colégio Estadual Polivalente, no Hauer. Ele explica que os atletas participem, os voluntários levantam cedo e, em seus carros, vão até o terminal de ônibus mais próximo. O objetivo é pegar os corredores que usam transporte público e levá-los até o local de treino, que vai das 8h30 às 10h30. No local também é servido café da manhã.

