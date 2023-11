Por conta da previsão que indica chuva neste domingo (19), a Prefeitura de Curitiba cancelou algumas atividades que estavam previstas para acontecer em espaços abertos de parques da capital paranaense.

A programação que estava prevista faz parte do projeto Lazer no Parque, que reúne opções esportivas e recreativas para toda a família durante a tarde de domingo. A iniciativa disponibiliza itens, como jogos gigantes, tênis de mesa, cama elástica e festivais esportivos.

Confira a lista de locais que tiveram as atividades canceladas em Curitiba:

Parque Atuba (Regional Boa Vista)

Parque dos Tropeiros (Regional CIC)

Parque Lago Azul (Regional Bairro Novo)

Parque Náutico (Regional do Boqueirão)

Parque Iberê (Regional Tatuquara)

Parque Barigui (Regional Santa Felicidade)

Praça Afonso Botelho (Regional Portão)

De acordo com a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a probabilidade de ocorrência de chuva em Curitiba é de 96% neste domingo (19).

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais